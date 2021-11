F1 | Ecco il casco-dedica di Hamilton ad Ayrton Senna

Lewis Hamilton non ha mai nascosto la sua estrema ammirazione per quello che è stato, in pista e fuori, Ayrton Senna. Ecco perché, giunti nel fine settimana che ospita il Gran Premio del Brasile 2021 di Formula 1, il pilota della Mercedes ha svelato una livrea inedita del suo casco.

Questa ha la chiara intenzione di omaggiare il 3 volte campione del mondo scomparso il 1 maggio 1994 all'Ospedale Maggiore di Bologna dopo il terribile incidente all'Enzo e Dino Ferrari di Imola, ma anche la terra che ha dato i natali proprio ad Ayrton.

Non è la prima volta che Hamilton dedica un casco a Senna. Lo ha fatto più volte nell'arco della sua lunga carriera, ma questa volta ha scelto un modo differente per ricordarlo.

"La mia grande ispirazione. Era il modo in cui gareggiava, la sua passione per la vita e per lo sport. Ma più di ogni altra cosa, è stato il modo in cui ha affrontato da solo un sistema che non è sempre stato gentile con lui. Possa l'eredità di Ayrton Senna vivere per sempre, specialmente in maniera vibrante in questo weekend", ha scritto Hamilton in un post su Twitter dov'è raffigurato assieme a Senna, abbracciati, sul tracciato di Interlagos.

Per quanto riguarda il casco, questa volta Hamilton ha deciso di mantenere intatto il disegno che usa ormai da diversi anni e ha fuso i colori dell'elmetto di Senna ai suoi. Un casco nero e viola, che trova tanto spazio per il giallo, il verde e il blu, ovvero i colori della bandiera brasiliana.

Nella parte frontale, il casco di Hamilton non sembra avere mutamenti. Ma nella parte laterale e nella calotta ci sono sostanziali differenze. Partiamo proprio dal quest'ultima porzione, dove con una banda verticale è riproposto il motivo che ha reso celebre il casco di Senna in tutto il mondo.

Una striscia verde, seguita da una gialla e una blu divide in due metà ideali il casco di Hamilton. Questa striscia va a terminare proprio nella parte posteriore del casco, dov'è scritto "Ham" e il motto di Lewis: "Stil We Rise".

La seconda, grande differenza è il colore delle ali poste ai lati del casco. Queste sono viola solo nella parte iniziale, per poi sfumare sul lilla, poi rosso, arancione e giallo, dove trovano posto le 7 stelle - colorate per l'occasione di verde - dei 7 titoli iridati conquistati in Formula 1 da Hamilton.

Il casco di Lewis Hamilton, Mercedes 1 / 4 Foto di: Mercedes AMG Il casco di Lewis Hamilton, Mercedes 2 / 4 Foto di: Mercedes AMG Il casco di Lewis Hamilton, Mercedes 3 / 4 Foto di: Mercedes AMG Il casco di Lewis Hamilton, Mercedes 4 / 4 Foto di: Mercedes AMG