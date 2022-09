F1 | Drugovich tratta con Aston Martin per fare la riserva 2023

Carica lettore audio

Anche se nulla è stato confermato dalla squadra britannica, un passo importante verso un accordo è stato fatto quando il brasiliano ha conquistato il titolo di F2 a Monza sabato scorso.

Questo gli ha garantito ufficialmente una superlicenza per il 2023 e ora potrà essere impiegato anche nella prima sessione prevista a Yas Marina senza che questo lo distragga dagli impegni nella serie cadetta.

L'Aston Martin ha dato uno dei suoi due posti da rookie in FP1 a Nyck De Vries a Monza lo scorso fine settimana, ma deve ancora assegnare l'altro prima della fine della stagione.

Col fatto che in Brasile è prevista la gara Sprint, difficilmente l'idolo locale potrà sedere sulla AMR22, quindi il team ha provvisoriamente puntato sul finale di Abu Dhabi per la questione.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, battles with Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Drugovich resta comunque una possibilità anche per Haas, Alpine e Williams oltre che in Aston, ma il suo ruolo di pilota di riserva non sarà confermato fino a quando non saranno occupati quelli dei titolari e non sarà chiara la sua disponibilità.

Per poter partecipare a una sessione FP1 quest'anno deve ottenere una superlicenza per il venerdì, che gli richiederà di percorrere 300 km con una monoposto degli anni passati.

Il team di Silverstone dispone ancora di una AMR21 della scorsa stagione, che sarà guidata a ottobre dal vincitore del premio Aston Martin Autosport BRDC Young Driver of the Year, Zak O'Sullivan, come parte del suo premio. In teoria, la squadra potrebbe correre con Drugovich lo stesso giorno.

Il team principal Mike Krack ha confermato è in trattativa con il sudamericano, ma non si è ancora giunti ad un accordo.

"Ora abbiamo Fernando [Alonso] e siamo rimasti un po' fuori dal mercato piloti - ha detto - Stiamo valutando cosa fare per il prossimo anno, perché abbiamo bisogno di una riserva. Quindi, non appena avremo qualcosa da comunicare, lo faremo".

"Drugovich ha vinto il campionato di F2 correndo alla grande e in modo molto costante ed intelligente. Questo lo rende ovviamente un candidato per molti".

"Credo che sarebbe saggio tenerlo d'occhio anche perché non è legato ad alcuna accademia o programma particolare".

Drugovich ha sottolineato che la sua priorità è assicurarsi un sedile per correre, ma ha indicato che un ruolo di riserva sarebbe la seconda migliore opzione.

"L'obiettivo è correre - ha risposto alla domanda in merito postagli da Motorsport.com - Ci stiamo provando, ma se non fosse possibile sarei felicissimo di fare la riserva".

"Ora c'è una sosta lunga, quindi cercheremo di parlare con i team e di vedere quali sono le opzioni migliori. Mi piacerebbe fare un'uscita nelle Libere 1".