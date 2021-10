F1: Bottas vince in Turchia, Verstappen leader, Leclerc emoziona

E' un mondiale davvero imprevedibile, spettacolare e divertente. I pronostici saltano puntualmente di fronte a ciò che ogni appuntamento ci propone quest'anno: la pioggerellina che ha accompagnato i piloti al via del GP della Turchia ha scombussolato i piani strategici delle squadre, offrendo una gara disputata con le gomme intermedie.

Valtteri Bottas si è aggiudicato la gara di Istanbul partendo dalla pole: il finlandese ha centrato la decima affermazione con la Mercedes, coglienendo il primo successo di questa stagione difficile che lo porterà lontano dalla Stella. Lo scudiero questa volta ha svolto al meglio il compito a cui era stato chiamato, firmando anche il giro più veloce (1'30"432) all'ultimo giro.

Max Verstappen conquista un altro secondo posto dopo quello russo e con il piazzamento sul podio l'olandese torna a casa con la leadership del mondiale piloti e un vantaggio di sei punti su Lewis Hamilton che si è dovuto accontentare di un quinto posto che gli sta molto stretto.

La Red Bull, in difficoltà a Istanbul con una messa a punto sbagliata già nelle simulazioni di casa, è la squadra che ha trovato maggiore giovamento dalla trasferta turca perché dietro a Max Verstappen è spuntato un po' a sorpresa, ma con pieno merito Sergio Perez. Il messicano ha dovuto sgomitare con Hamilton, quando il campione del mondo lo ha costretto a finire all'ingresso della corsia dei box, oltre il birillo che divide i due tratti di pista. Perez non si è impaurito e ha costretto Hamilton ad accodarsi con gomme meno performanti.

Nella gara in cui la Red Bull ha dovuto stringere i denti, Verstappen torna a condurre la classifica del mondiale piloti: l'olandese è partito male sullo sporco e da quel momento ha solo cercato di gestire la sua prova evitando un errore. Del resto Bottas (che non vinceva dal GP di Russia 2020) aveva un passo decisamente migliore e non era prendibile. Il grande deluso della Turchia è certamente Hamilton: Lewis è stato uno degli ultimi a fermarsi per sostituire le gomme intermedie che ormai erano diventate slick. L'epta campione sperava di arrivare in fondo risparmiando il pit stop, ma è stato richiamato ai box dal team che temeva un cedimento degli pneumatici che erano ormai arrivati alla carcassa.

Hamilton era terzo davanti a Verstappen: non poteva sperare niente di meglio, ma l'usura delle gomme stra-finite lo ha costretto ai box al giro 50 e il britannico si è visto montare ancora un treno di intermedie che al posteriore hanno accusato subito del graining, mentre aveva chiesto di passare alle slick soft. Il team di Brackley temeva un errore che potesse costare per il mondiale, ma il pilota ha protestato energicamente per non essere stato ascoltato dal muretto. Tanto che dopo la bandiera a scacchi Vowles, lo stratega, si è scusato con l'epta campione.

Il mondiale è apertissimo, per niente scontato. E' bello pensare che la Ferrari possa diventare una protagonista in grado di inserirsi nella lotta al vertice: Charles Leclerc è stato al comando della gara con autorevolezza mantenendo un'andatura che conferma la nostra sensazione che la nuova power unit rappresenti un importante salto di qualità e oggi, in condizioni non ideali, si è visto. Ricordiamo che Leclerc si è schierato con una SF21 molto scarica aerodinamicamente, pensata per un asfalto asciutto.

La Ferrari è parsa molto solida e non è arrivato almeno un podio solo perché il monegasco ha risentito del graining con le nuove intermedie. Peccato, ma la Rossa sembra aver fatto un grande passo in avanti, confermato anche dalla rimonta di Carlos Sainz che dall'ultima fila è risalito fino all'ottavo posto. Un pit stop lento (8"1) ha condizionato il piazzamento dello spagnolo che poteva ambire a due posizioni meglio. La Ferrari, comunque, guadagna 10 punti sulla McLaren: impensabile fino a poche ore fa.

Positivo il sesto posto di Pierre Gasly che ha pagato con l'AlphaTauri una penalità di 5 secondi per la sgomitata inflitta a Fernando Alonso alla prima curva. A punti anche un consistente Lance Stroll con l'Aston Martin: il canadese nono ha preceduto Esteban Ocon con l'Alpine, l'unico pilota che ha concluso il GP senza pit stop (nonostante l'allarme sicurezza lanciato dalla Pirelli!).

L'Alfa Romeo è arrivata al margine della zona punti con Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen.