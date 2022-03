F1 | Bottas: "La mia preoccupazione è finire il GP. La C42? Buona"

Carica lettore audio

AlFa Romeo Racing è il team che nell'ultima giornata di test pre-stagionali 2022 di Formula 1 ha inanellato il maggior numero di giri: ben 150 in totale tra quelli fatti al mattino da Guanyu Zhou e quelli che invece è riuscito a portare a casa Valtteri Bottas al pomeriggio.

La C42, come quasi tutte le monoposto di questa generazione, ha mostrato punti forti e deboli. Quest'ultimi hanno insinuato un tarlo nella mente di Bottas e più di una paura: quella di non riuscire a completare l'intera distanza di un gran premio.

Ieri l'ex pilota della Mercedes ha fatto una simulazione di gara, ma esistono ancora contrattempi che preoccupano i piloti e il team. Ad accrescere i timori il fatto che il primo gran premio della stagione 2022 di Formula 1 si terrà tra meno di una settimana.

"Sarò più fiducioso quando parleremo con la squadra la prossima settimana e quando sentirò che tutti i problemi che abbiamo sono stati capiti al 100% e faremo in modo che non si possano ripetere in futuro", ha dichiarato Valtteri Bottas alla fine dell'ultimo giorno di test in Bahrain.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Al momento la mia preoccupazione più grande è riuscire a completare la distanza di gara, perché abbiamo avuto diversi tipi di problemi durante i test di Barcellona e del Bahrain. Siamo stati in grado di risolverli e speriamo solo non ci siano nuovi problemi in arrivo".

Bottas è contento delle sensazioni ricevute dalla C42 durante i test di Sakhir. La macchina sembra rispondere bene ed essere anche una valida arma per fare passi avanti nel Mondiale Costruttori.

"In termini di prestazioni, la mia sensazione è che il team abbiamo fatto un chiaro passo avanti rispetto all'anno scorso e questo è bello da vedere".

"Siamo andati molto meglio rispetto a quanto abbiamo fatto a Barcellona. Inoltre ho finalmente avuto la sensazione adeguata della macchina. Soprattutto nella prima parte del pomeriggio sono riuscito a fare dei long run davvero solidi e non ho avuto feeling negativi".

"Stavo iniziando davvero a gustare la macchina, sia con tanto carico di benzina che con meno benzina nel serbatoio. Le sensazioni erano buone".

"Naturalmente mi sarebbe piaciuto fare più giri, ma mi sento comunque pronto. Dobbiamo però assicurarci di imparare dagli errori e dai problemi. Questo è l'aspetto più importante, anche perché il prossimo weekend avremo poco tempo per mettere a punto il bilanciamento della macchina in vista della gara", ha concluso il finlandese.