F1 | Verstappen: "Le novità funzionano, ma nessuno era al limite"

Max Verstappen ha sfruttato al meglio il pacchetto aggiornato della sua RB18 nell'ultima giornata dei test collettivi in Bahrain, riuscendo a distanziare di poco meno di sette decimi la Ferrari di Charles Leclerc con un paio di run con le gomme a mescola C5.

Anche se questa zampata dell'olandese ha iniziato ad offrire alcuni indizi circa il vero potenziale della Red Bull, il campione del mondo si è detto convinto che sia lui che la concorrenza non abbiano ancora spinto al limite.

"Nessuno è andato in piena configurazione da qualifica al momento", ha detto a F1 TV alla conclusione della tre giorni di test in Bahrain.

Verstappen ha spiegato che l'aspetto migliore della sua giornata non è stato il miglior tempo, ma la conferma che la nuova forma delle pance funziona, insieme ad una buona comprensione delle diverse mescole delle gomme.

"Penso che l'attenzione principale fosse sulle gomme che useremo la settimana prossima", ha detto. "Il feeling con la macchina era buono, inoltre siamo riusciti a completare il programma che avevamo previsto. E questo penso che sia sempre positivo".

Poi ha aggiunto: "Naturalmente, la vettura migliora con poco carburante. Quando ne hai tanto, è un po' pigra e non fa molto. Ma questo vale per tutti. Penso che le novità che abbiamo provato oggi abbiano funzionato, ed è quello che si spera sempre".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Motorsport Images

Quando poi gli è stato domandato se vedremo questi aggiornamenti anche nella prima gara della stagione, la prossima settimana proprio in Bahrain, Verstappen ha detto: "Funzionano, quindi speriamo di confermarli".

La zampata di Verstappen sembra aver confermato la posizione della Red Bull come una delle favorite per la lotta al titolo, ma ha mostrato anche una Ferrari particolarmente in forma.

Mentre altre squadre, come Mercedes e McLaren, hanno avuto delle difficoltà su una pista più calda e sconnessa rispetto a Barcellona, Max si è detto convinto che la Red Bull sia riuscita a fare un passo avanti con la RB18.

"Beh, rispetto a Barcellona la pista è diversa: fa più caldo e l'asfalto è più aggressivo. Ma anche il layout rende questa pista completamente diversa. Comunque penso che abbiamo imparato molto di più sulla macchina, quindi l'abbiamo resa più veloce. E credo che l'obiettivo sia quello".