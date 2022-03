Video | Report F1: Red Bull favorita, Ferrari vicina

Carica lettore audio

Tra sette giorni saremo al via del Gran Premio del Bahrain, prima prova del Campionato del Mondo 2022 di Formula 1. In questa tre giorni di test collettivi a Sakhir, abbiamo potuto vedere alcuni dubbi chiarirsi ed atri nascere, con le squadre che hanno sapientemente voluto giocare a nascondino sino alla bandiera a scacchi di sabato sera.

Ad essere nel centro del mirino come virtuale favorita è la Red Bull RB18 di Max Verstappen e Sergio Perez. Il pacchetto aerodinamico evoluto introdotto nell'ultimo giorno utile è stato avallato da entrambi i piloti, con l'olandese autore di un solido passo gara e di ottime prestazioni sul giro singolo.

La Ferrari però non sta a guardare: se è vero che la F1-75 sembra pagare qualcosa sul giro secco - ma il motore superfast non è stato spremuto, anzi... - è altrettanto vero che si è rivelata una vettura bilanciata ed affidabile, come chiaramente evidenziato tanto in Bahrain quanto a Barcellona.

La Mercedes, invece, rappresenta un'incognita al momento. Il team di Brackley ha lasciato a bocca aperta con il nuovo pacchetto aerodinamico dotato di pance rastremate, ma trovare il bilanciamento migliore della W13 sembra un'impresa tutt'altro che facile, come testimonia il lavoro manuale fatto di frese e martelli dell'ultima ora dei test collettivi.