F1 | Barcellona, Libere 1: Norris precede Verstappen e Sainz

Lando Norris non si nasconde: il pilota con la McLaren è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere del GP di Spagna. Sulla MCL38 Lando è arrivato a un tempo di 1'14"228 con le gomme soft, risultando quattro decimi più rapido rispetto alla FP1 dello scorso anno, sebbene ci fossero 48 gradi di asfalto e 29 di aria. Chi ha pronosticato la macchina papaya come favorita a Barcellona non si è sbagliato perché la monoposto di Woking è stata molto consistente anche nel long run. Norris ha girato con le hard, mentre Oscar Piastri si è dedicato alle medie. L'australiano nella lista del giro secco è solo sesto, staccato dal compagno di squadra di oltre sei decimi che non è affatto reale visto che i due hanno fatto due programmi di lavoro diversi.

Alle spalle di Norris c'è Max Verstappen con una RB20 significativamente rivista. Il tre volte campione del mondo è arrivato ad appena 24 millesimi dalla McLaren. La Red Bull, con le modifiche pensate per affrontare il caldo, è parsa in forma nel giro secco visto che anche Sergio Perez è quinto a quattro decimi dal suo capitano. La macchina di Milton Keynes ha svolto la mini simulazione di gara con le soft e con molta benzina bordo, non dando la sensazione di essere a posto. Colpisce anche il fatto che la Red Bull abbia smarcato la quarta power unit per l'olandese, finendo la disponibilità di motori senza penalità.

Carlos Sainz è terzo con la Ferrari dotata di tutte le modifiche: lo spagnolo con 1'14"572 paga 344 millesimi, ma il padrone di casa ha girato con le gomme medie, per cui si sente la differenza di mescola. Il madrileno ha dato una buona impressione anche nel long run, mentre Charles Leclerc con una rossa aggiornata a metà (ala posteriore e pancia) non ha impressionato. Il vincitore di Monaco è solo 11esimo a 1"2: un'eternità. Va detto che Leclerc con la media nuova ha dovuto abortire il giro buono a causa della bandiera rossa che è stata sventolata per togliere dall'asfalto alcuni detriti persi dall'Aston Mrtin di Fernando Alonso.

Charles si è lamentato del setup ("la macchina è orrenda") e ha cambiato molto la rossa lavorando sull'ala e sulla barra di torsione. L'inizio del weekend è stato molto in salita, vedremo se nel secondo turno avrà modo di recuperare.

La Mercedes è quarta con George Russell: l'inglese con le medie è arrivato a 44 millesimi da Sainz, confermando che la Stella sembra cresciuta. Molto meno a suo agio sembra Lewis Hamilton, apparso più svogliato del solito, e incapace di andare oltre il settimo posto a quasi sette decimi dalla vetta,

Positivo Esteban Ocon con l'Alpine: il francese è ottavo davanti a Fernando Alonso con la migliore Aston Martin, visto che Lance Stroll è solo 14esimo con l'altra "verdona". La top 10 è chiusa da Alexander Albon a suo agio con la Williams, mentre Logan Sargeant, finalmente a parità di materiale con l'anglo thailandese, è solo 18esimo.

Valtteri Bottas con la nuova ala posteriore della Sauber si è inserito al 12esimo posto: il finlandese può essere soddisfatto visto che è a ridosso di Leclerc con un distacco di appena 38 millesimi. Non sembra in un gran momento Guanyu Zhou con l'altra C46, visto che è solo 16esimo.

Pierre Gasly con la seconda A524 è 13esimo con accanto Daniel Ricciardo con la Racing Bulls rivista e corretta: l'australiano sta lavorando sul setup e sembra aver capito meglio le novità rispetto a Yuki Tsunoda che chiude la tabella dei tempi.

Il giapponese è preceduto da Ollie Bearman che ha preso la Haas lasciata da Nico Hulkenberg. L'inglesino prosegue il suo apprendistato con la F1: se l'è cavata più che egregiamente arrivando a un paio di decimi da Kevin Magnussen con l'altra VF-24, pur disponendo di un setup diverso.