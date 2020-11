F1, Bahrain, Libere 3: Hamilton sempre e solo lui

Pochi giri per i piloti nella terza sessione di prove libere del GP del Bahrain: i team hanno ritenuto poco significative le condizioni climatiche di questo turno disputato con il sole, mentre la qualifica si disputerà con la notte, per cui non aveva molto senso spendere troppi chilometri in una situazione poco utile. La notizia del giorno è che la supremazia non è delle Mercedes che si sono fatte sorprendere dalla Red Bull di Max Verstappen. L'olandese ha portato la RB16 a 1'28"355 con le gomme soft: Max ha ottenuto la sua prestazione con il flap mobile che sbandierava pericolosamente mentre era aperto.

Verstappen sembra in grado di sfidare le Mercedes con la RB16 dotata del nuovo pacchetto aerodinamico che sembra funzionare bene dopo le ultime regolazioni: Lewis Hamilton ha lasciato 263 millesimi al pilota di Milton Keynes e il sette volte campione del mondo ha lasciato Valtteri Bottas a un decimo.

Le frecce nere non hanno entusiasmato come sempre, ma la sensazione è che non abbiano cercato il limite che, invece, scopriremo in qualifica. Interessante il quarto tempo di Alexander Albon: l'anglo-thailandese ha dimostrato di aver superato gli effetti del brutto incidente di ieri nella seconda sessione di libere quando ha distrutto la sua RB16 che è stata ricostruita nella notta dai meccanici Red Bull. Il motore e il telaio si erano salvati per cui la vettura è stata ricostruita dopo una notte di lavoro nel box.

Consistente anche Carlos Sainz con la McLaren che si è portato al quinto posto davanti al sorprendente Pierre Gasly con l'AlphaTauri: il francese dispone della F1 con il più accentuato angolo di Rake (assetto picchiato), mentre Red Bull, Ferrari e Racing Point hanno sensibilmente ridotto l'inclinazione del corpo vettura rispetto all'asfalto.

Lando Norris è settimo con la seconda MCL35 seguito da Daniil Kvyat positivo con la monoposto di Faenza. Chiudono la top 10 le due Racing Point un po' in ombra rispetto ai tempi di ieri: Lance Stroll ha fatto anche meglio di Sergio Perez di 12 millesimi di secondo.

Male la Ferrari che è 13esima dietro alle due Renault di Daniel Ricciardo e Esteban Ocon. Sebastian Vettel paga un secondo e mezzo dalla vetta ed è lontana anche dai migliori che puntano a essere la terza forza. Il tedesco ha chiuso un giro pulito, mentre Charles Leclerc è solo 15esimo perché nel suo tentativo ha avuto un bloccaggio nella staccata dell'ultima curva nella quale ha lasciato qualcosa.

La SF1000 patisce i quattro rettilinei di Al Sakhir e sono riemersi i guai che sembravano scompartsi. Non deve stupire, quindi, se fra le Rosse si è infilato l'ottimo Antonio Giovinazzi 14esimo con l'Alfa Romeo.

Non bene Kimi Raikkonen19esimo con la C39: il finlandese è finito dietro alle due Haas di Romain Grosjean e Kevin Magnussen.

Positivo George Russell 16esimo con la Williams, visto che Nicholas Latifi chiude la lista dei tempi con l'altra FW43.