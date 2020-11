F1, Bahrain, Libere 1: Hamilton fa subito il vuoto

Anche in Bahrain la F1 ha trovato la pista leggermente umida a causa di una pioggerellina che ha inumidito l'asfalto di Al Sakhir nella prima sessione di prove libere. Su un tracciato ancora molto green Lewis Hamilton è arrivato a un tempo di 1'29"033 con le gomme medie, che è una prestazione di 1"3 migliore rispetto allo scorso anno.

L'unico che ha tenuto il passo dell'epta-campione è stato Valtteri Bottas che con la seconda Mercedes ha buscato 449 millesimi dal compagno di squadra a parità di mescola gialla. Il finlandese ha spiattellato il primo treno di hard con due bloccaggi in staccata. I due piloti di Brackley hanno anche assaggiato un treno di pneumatici Prototipo 2021 come hanno fatto quasi tutti i piloti in griglia: hanno cercato il tempo e si sono concentrati su quelle gomme anche nel long run. Insomma hanno svolto un proficuo lavoro per il prossimo anno pur svettando su tutti.

Dietro alle frecce nere è spuntato Sergio Perez con la Racing Point dotata di gomme Soft: la RP2o del messicano, ricordiamo secondo in Turchia, è stato capace di limitare un distacco dalle W11 inferiore di poco al secondo con 1'30"000.

Con le Proto 2021 Carlos Sainz è arrivato a 18 millesimi di secondo dalla Racing Point con la McLaren, precedendo Pierre Gasly che ha portato l'AlphaTauri in quinta piazza con le gomme rosse di appena 31 millesimi dietro alla MCL35. Il francese è riuscito a stare davanti alle due Red Bull di Max Verstappen e Alexander Albon.

L'olandese con 1'30"294 è stato davanti all'anglo-thailandese di appena 7 millesimi pur disponendo di una RB16 più evoluta con il pacchetto aerodinamico che ha debuttato in Turchia, mentre il compagno di squadra ha girato nella versione standard. La sensazione è che per ora l'auspicato salto di qualità non si è visto. Max ha trovato una macchina piuttosto nervosa e non è riuscito a evitare un innocuo testacoda all'ultima curva. La top ten è completata dalle due Renault di Esteban Ocon, ottava, e Daniel Ricciardo, decimo, che hanno chiuso a panino la Racing Point di Lance Stroll nona.

E la Ferrari? La squadra di Maranello nella prima parte del turno ha svolto delle prove aerodinamiche con Charles Leclerc: il monegasco aveva la sua SF1000 strumentata con un grande rastrello montato dietro alle ruote anteriori, anche perché il giovane pilota del Cavallino ha svolto i collaudi con le gomme 2021 dotate di una nuova costruzione con un profilo di disegno leggermente diverso che impatta sui flussi in arrivo dall'ala anteriore.

Nel posteriore della Rossa si è notata una vistosa luce nella parte bassa destra del diffusore: si trattava di una telecamera HD in grado di riprendere le flessioni delle singole parti dell'estrattore che aveva in diverse parti degli adesivi millimetrati per misurarne i movimenti.

Charles ha lavorato a velocità costante a 150 e 200 km/h prima di togliere gli strumenti e valutare le gomme del prossimo anno: non è stato esente da un testacoda. Vettel. invece, ha lavorato sul presente per creare una comparazione di dati a parità di condizioni. Non deve sorprendere, quindi, trovare Leclerc 11esimo e Vettel 12esimo.

Molto positiva la prestazione di Robert Kubica tornato sull'Alfa Romeo di Kimi Raikkonen: il polacco, 13esimo, al rientro in F1 da agosto è stato più veloce di Antonio Giovinazzi: il pugliese con la seconda C39 è 16esimo ma accusato dei problemi alla selezione delle marce nel cambio.

Fra le due monoposto del biscione ci sono i due piloti della Haas con Romain Grosjean davanti a Kevin Magnussen. Non ha brillato Daniil Kvyat 17esimo con l'AlphaTauri, come Lando Norris alle prese con preblemi alla sua McLaren.

Chiudono le Williams: Nicholas Latifi è l'unico che non ha sperimentato le gomme Pirelli 2021 (lo farà nel secondo turno): il canadese ha preceduto di quattro decimi Nissany che ha guidato la FW43 lasciata libera da George Russell.