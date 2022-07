F1 | Alpine: ecco Rac(H)er, programma per le donne nel motorsport

Carica lettore audio

Alpine ha annunciato questa mattina di aver avviato un programma dedicato all'aumento delle diversità all'interno della propria forza lavoro. Questo si chiama Rac(H)er, un calembour che ben spiega l'intenzione di rafforzare la meritocrazia tra i generi in tutte le aree dell'azienda, dalle funzioni tecniche alle corse e alle competizioni.

A oggi il personale Alpine di sesso femminile rappresenta solo il 12% del totale. Il programma inizierà con l'investimento in programmi che incoraggiano le donne a entrare in settori scientifici e tecnici e a perseguirli a lungo termine. Alpine garantirà anche un supporto attraverso l'implementazione di un programma di mentoring in tutti i dipartimenti dell'azienda per sostenere le donne nella propria carriera.

I dirigenti dell'azienda saranno sottoposti a molteplici programmi di formazione per combattere attivamente i pregiudizi preesistenti e sostenere i valori della Casa stessa.

Come si articola il programma Rac(H)er

Il programma pensato e realizzato da Alpine è complesso e articolato. Vediamo in che modo.

Il programma contiene al suo interno un progetto di creare pari opportunità per tutti i generi, dunque vi sarà un programma dedicato alla sensibilizzazione sui temi dell'inclusione all'interno dell'intera Business Unit di Alpine.

Ci sarà una sezione dedicata alle corse automobilistiche basata sulla ricerca condotta dal Paris Brain Institute per capire cosa serve a un pilota di alto livello. Questo programma comprenderà anche la decostruzione degli stereotipi attraverso la ricerca con il finanziamento di uno studio scientifico per abbattere definitivamente tutti i presunti ostacoli pseudo-scientifici alle gare femminili di f1 (a livello di fitness e cognitivi). Grazie alla collaborazione con diverse organizzazioni di formazione, Alpine istituirà un programma di sviluppo specifico con mezzi finanziari dedicati per portare la prima donna in modo consistente in Formula 1.

Il lancio di un fondo, aperto alla partecipazione di tutti, per finanziare i talenti femminili nell'ambito del motorsport: Alpine si impegnerà a creare il giusto pacchetto finanziario e a trovare sponsor.

Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

L'impegno per la formazione e il sostegno. Il l'aiuto delle nostre ambasciatrici, la Casa ha in programma di andare nelle scuole per sensibilizzare le ragazze sul tema delle corse automobilistiche e sulle professioni dell'industria automobilistica in generale.

L'istituzione di un programma di advocacy a lungo termine che coinvolta in questo processo di trasformazione tutte le parti interessate dell'industria automobilistica e degli sponsor motoristici, un programma per rafforzare le pari opportunità nell'industria automobilistica.

Gli obiettivi di Alpine

La Casa transalpina ha fatto sapere che l'obiettivo è aumentare la diversità passo dopo passo, con l'obiettivo di raggiungere il 30% di donne entro i prossimi 5 anni, dunque di innalzare il numero attuale di circa il 17%. L'impegno inizierà con l'assunzione di tirocinanti e laureati al 50-50% di sesso maschile a partire da subito.

Sarà aperto anche un programma all'interno dell'Academy Alpine per formare le ragazze e cercare di formare le future campionesse per portarle a correre stabilmente in Formula 1.

Attualmente solo il 10% dei membri del team di F1 di Alpine sono donne, in media con quanto riscontrato nei team concorrenti. Inoltre in 72 anni di GP, degli 885 piloti che hanno corso in Formula 1, solo 6 di questi erano di sesso femminile.

Il programma dell'Academy mira a individuare, fin dalla più tenera età, le giovani kartiste che vogliono entrare in Formula 1. Il programma prevede una tabella di marcia completa per definire piani di gara, piani di test, piani di allenamento fisico e programmi di allenamento mentale per sostenere la progressione di questi talenti.

Alpine ha fatto sapere che si impegnerà a condurre studi scientifici (mentali e legati al benessere) per identificare le esigenze di formazione di questi promettenti piloti per portarli a un livello competitivo in Formula 1. S

Saranno stanziate ingenti risorse per la realizzazione di questo programma con l'intento di dare alle donne pilota le stesse possibilità di successo dei più grandi campioni formati dall'Academy e passare così dal karting alla Formula 3, poi dai campionati regionali alla F3 e infine alla F2 e alla Formula 1.