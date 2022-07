Esteso il rapporto tra F1 e Prosecco Ferrari Trento fino al 2025

Carica lettore audio

Ferrari Trento è il brindisi ufficiale della Formula 1® fino al termine della stagione 2025. La reciproca soddisfazione ha portato a estendere da 3 a 5 anni la collaborazione che, a un anno e mezzo dal suo inizio, può già annoverare molte iniziative vincenti e un significativo riscontro per la cantina del Gruppo Lunelli in tutti i principali mercati.

Ferrari Trento, infatti, non è solo sul podio di ogni Gran Premio, ma ha anche avviato una serie di attività che hanno permesso di coinvolgere gli appassionati e di fare conoscere e degustare le bollicine Trentodoc sia all’interno che all’esterno dei circuiti in cui si svolgono i Gran Premi. In ogni occasione, la volontà è quella di celebrare i valori di eccellenza e italianità che Ferrari Trento rappresenta e che questa prestigiosa partnership permette di veicolare a livello internazionale.

Fra le iniziative più apprezzate si distinguono le edizioni limitate realizzate ad hoc per il mondo della Formula 1®, a partire dalla speciale bottiglia da 3 litri Ferrari F1® Podium Jeroboam, acquistabile nelle migliori enoteche e on-line, che riprende quella con cui festeggiano i campioni sul podio. Un pezzo assolutamente unico, autografato al termine di ogni GP dai tre piloti vincitori, è inoltre messo all’asta a fini benefici, durante ogni fine settimana di gara, su F1 Authentics, il sito ufficiale di memorabilia F1.

Ottimi riscontri, in particolare fra i collezionisti, anche per la Ferrari F1® Limited Edition, che celebra con un design di grande impatto alcuni Gran Premi™ particolarmente significativi quali Silverstone, Monza e Suzuka. Presentata nel corso della stagione 2021, la collezione si è arricchita quest’anno di due nuove etichette dedicate a Miami e Mexico City.

“Annunciamo con entusiasmo l’estensione di ulteriori due anni della partnership tra Formula 1® e Ferrari Trento - ha dichiarato Brandon Snow, Managing Director di Formula 1. - Questa scelta è per tutti una conferma, dopo una sola e intensa stagione, del valore della collaborazione che ci ha coinvolti e siamo quindi molto contenti di avere Ferrari Trento su ogni podio fino al 2025”.

“Se in occasione dell’ufficializzazione di questo accordo, nel 2021, avevamo parlato di traguardo e allo stesso tempo di punto di partenza, - ha commentato Matteo Lunelli, Presidente di Ferrari Trento - oggi, a distanza di un anno, possiamo confermare che questa partnership si è rivelata un’incredibile opportunità per comunicare i nostri valori a un vasto pubblico di appassionati in ogni parte del mondo. A 120 anni esatti dalla fondazione di Ferrari Trento, siamo orgogliosi che le nostre bollicine siano sempre più presenti a livello internazionale e siano diventate una consuetudine nel suggellare le emozioni del circus della Formula 1.”