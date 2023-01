F1 | Alpine: ecco il fire up del motore della A523 di Ocon e Gasly

Carica lettore audio

Il nuovo corso di Alpine, per intenderci l'era post Fernando Alonso, è ufficialmente cominciata oggi. Il team che ha sede a Enstone ha acceso per la prima volta il motore per la stagione 2023 di Formula 1.

Alpine ha diffuso un video di poco più di un minuto in cui, con inquadratura eloquente, si sente il V6 turbo realizzato da Renault tenuto accelerato, con conseguenti cambi di marcia.

Il team francese sarà l'unico a utilizzare i propulsori Renault anche nella stagione che scatterà tra poco più di un mese a Sakhir, in Bahrain, ed è per questo che il fire up svolto oggi diventa ancora più importante.

Tutto questo in attesa della presentazione ufficiale della A523, che avverrà il 16 febbraio a Londra.

La squadra diretta da Otmar Szafnauer tornerà così a presentare fisicamente una monoposto dopo alcuni anni in cui ha preferito svelare la propria nuova creatura con presentazioni virtuali, in attesa di mettere la macchina in pista nei test pre-stagionali.

Per Alpine, come detto, sarà un nuovo inizio. Avrà certo Esteban Ocon come punto fermo, ma al posto di Fernando Alonso - passato in Aston Martin al posto del ritirato Sebastian Vettel - ci sarà Pierre Gasly.

Una realtà ancora più francese, che attende di capire se Gasly riuscirà a crescere ulteriormente essendo reduce da ottime annate in AlphaTauri e se Esteban Ocon, liberatosi del fardello Alonso al suo fianco, potrà prendere per mano la squadra almeno nei primi tempi.

La A523 sarà molto attesa, perché dovrà essere il passo decisivo - o comunque importante - per avvicinare Alpine ai tre top team che nel 2022 hanno vinto tutte le gare della stagione. Il gap che separa il team di Enstone da Red Bull, Ferrari e Mercedes è ancora ampio: toccherà proprio alla A523, Ocon e Gasly fare in modo di riportare il marchio blu ai fasti di un tempo.