F1 | A Monte-Carlo Verstappen si compra una Ferrari... stradale

Carica lettore audio

Max Verstappen su una Ferrari. No, non è una bomba di mercato Piloti di Formula 1, ma una realtà dal punto di vista stradale.

Il 2 volte campione del mondo, pilota del team Red Bull Racing, si è regalato una Rossa. E che rossa. Il pilota olandese è stato filmato nella sua Monte-Carlo, città in cui risiede, mentre era intento a scegliere una Ferrari.

Il filmato lo ritrae mentre guarda ammirato una SF90 Stradale dotata di pacchetto denominato Assetto Fiorano, una vettura appena arrivata nello showroom in cui si era recato Max proprio con lo scopo di acquistare una vettura uscita dagli stabilimenti di Maranello.

La vettura, così come la tradizione Ferrari impone, è una vera e propria supercar grazie al 1000 cavalli complessivi che può sprigionare con la combinazione tra motore V8 biturbo endotermico e i motori elettrici che lo supportano.

Il prezzo della vettura dovrebbe aggirarsi attorno ai 500mila euro. Un gioiellino per Max che, però, ha già aggiunto alla sua collezione di vetture altre Ferrari. Ricordiamo infatti che in passato ha acquistato una Ferrari Monza SP2, dal valore tre volte superiore a quello della SF90 Stradale.

Verstappen non è l'unico a non saper resistere al fascino delle vetture del Cavallino Rampante, pur non guidando per la Scuderia. Un altro pluri campione del mondo che non ha mai nascosto la sua passione per le Ferrari è Lewis Hamilton.

Il 7 volte iridato, altro grande appassionato di supercar stradali, ha nella sua collezione personale una La Ferrari di colore rosso e finiture in carbonio, una La Ferrari Aperta di colore bianco. Il britannico, salvo clamorosi colpi di scena, concluderà la sua gloriosa carriera senza guidare per la Rossa in Formula 1, ma fuori dalla pista non si è fatto mancare il piacere di guidare delle Ferrari. Vedremo se Verstappen seguirà la strada del grande rivale...