F1 | Ferrari, Vasseur: "Affidabilità del motore sotto controllo"

Non ha voluto rivelare la sigla della monoposto 2023. Per ora la nuova rossa resta riconoscibile solo per la sigla di progetto 675. Fred Vasseur non si è voluto sparare tutte le cartucce nel primo incontro con i media, ma il team principal della Scuderia ha voluto tranquillizzare i tifosi del Cavallino in merito alla power unit 066/7.

Si è ben guardato dal parlare di potenze e di prestazioni, ritenendo che il confronto non vada fatto comparando i dati con sé stessi, ma con gli avversari, però un messaggio chiaro lo ha voluto mandare agli appassionati…

"Penso che tutti, anche esternamente, abbiano visto che l’affidabilità lo scorso anno è stata un problema, e che le prestazioni rispetto agli avversari diretti nella parte finale della stagione non sono state ottimali. Ma questo è solo il primo livello di analisi, bisogna capire il perché, e questa è la sfida, passo dopo passo cercherò di avere una visione più chiara della situazione”.

Frédéric Vasseur, Ferrari Photo by: Ferrari

Vasseur non porta ricette magiche, ma chiede tempo per individuare le aree dove dovrà mettere mano nel futuro…

“La parte più difficile del mio lavoro, non importa che si sia in Ferrari, alla Sauber o in Formula 2, è capire e analizzare cosa non sta funzionando quando non vinci. Direi che è la parte più complicata del mio lavoro, ma siccome non voglio essere arrogante, non posso essere la persona che è arrivata qui da due settimane e che è subito in grado di capire cosa non ha funzionato, non sarebbe l’approccio corretto".

Il manager francese indica un paio di punti su cui intende muoversi…

“Ho la mia lista di priorità, ma non la condividerò [ride]. Sicuramente ci sono un paio di punti che cercheremo di sistemare. Abbiamo parlato dell’affidabilità del motore, uno dei problemi della passata stagione, che ci è costata anche delle penalità. Ma questo ora sembra un problema che è sotto controllo".

"Un altro aspetto riguarda le relazioni all’interno del team: lo spirito di squadra mi sembra un elemento molto importante. Una delle sfide più complesse per ogni singola squadra in F1, non solo per la Ferrari, è poter contare su una buona collaborazione tra tutte le persone che compongono il team. Il mio lavoro nelle prime settimane sarà assicurarmi che tutti spingano nella stessa direzione”.