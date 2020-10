Alonso: "La Renault è più competitiva di me!"

Fernando Alonso ha completato a Barcellona il filming day con la Renault R.S.20 che vi avevamo anticipato su Motorsport.com. Per lo spagnolo si è trattato del ritorno alla guida di una monoposto di F1 dopo i due giorni di test in Bahrain con la McLaren nell’aprile 2019.

Il due volte campione del mondo si è dichiarato soddisfatto per l’occasione che si è presentata perché ha avuto modo di prendere le misure alla monoposto 2020 per riadattarsi tanto alla staccata che alla velocità di percorrenza in curva.

"È stata una giornata molto positiva a Barcellona, nel nostro giorno dedicato alle riprese commerciali – ha detto Fernando – Ho effettuato solo 100 km, ma per me sono stati molto speciali, perché sono tornato su una macchina di F1 e a lavorare con il team.

“La sensazione era buona. Penso che la monoposto in questo momento sia più performante di me, perché al momento non riesco ancora a trovare il limite della vettura”.

“Tornare alla velocità della F1 non è stato così facile. Miglioravo i tempi giro dopo giro e cercavo di dare un feedback agli ingegneri. Inoltre avevamo delle riprese da fare, quindi c'erano le telecamere e i droni che mi seguivano in pista. Insomma c’è stata una forte pressione e un duro lavoro da svolgere oggi”.

“Penso che la vettura abbia del potenziale, come del resto vediamo in ogni weekend di gara. Ma c'è ancora dello spazio per migliorare, come sappiamo, e proveremo a farlo a breve termine".

Alonso ha detto di non avere preoccupazioni riguardo alla composizione:

“Le ultime tre auto che ho guidato sono state quella per la Dakar a gennaio, l'Indycar ad agosto, e ora la F1, quindi non ci possono essere categorie più separate fra di loro!”.

"Il ritorno alla F1 è un po' più facile, perché è la cosa che ho guidato per tutta la mia vita, e dopo 18 anni in F1 ora sono tornato: è vero che mi mancano un po' riferimenti dei punti di frenata, o quanto velocemente arrivano le curve. Insomma non nascondo che ci sono molte cose a cui devo abituarmi di nuovo. Ma ci vorrà un periodo di tempo più breve rispetto a prendere il passo alla Dakar o a Indy".

L’asturiano ha anche ammesso di aver lavorato sulla sua preparazione fisica in vista del suo rientro nel mondiale 2021.

“Ci sono molte cose da preparare. La prima sarà la forma fisica: devo essere di nuovo in forma, per cui bisogna allenare il particolare il collo per essere adeguato agli standard della F1. Dovrò rinforzare tutta la parte superiore del corpo nei prossimi due mesi”.

“Il collo va bene dopo 100 km, ma la verità la scoprirò domani! Forse avrò un po' di dolore. Finora è andato tutto bene, ma so che dovrò continuare a lavorare…”.

Fernando è un perfezionista e ha già annotato alcuni interventi da fare sulla monoposto…

“Ci sono molte cose da mettere a posto in materia di confort nell’abitacolo: parlo del sedile, del volante e della posizione dei pedali. E anche con gli ingegneri ho trovato subito un buon feeling: basta un’occhiata per intenderci”.

“Stiamo usando questa parte del 2020 e anche l'inverno prossimo per metterci a a posto con tutto".

Alonso è già una figura perfettamente inserita nel team Renault durante i fine settimana di gara, anche se in forma virtuale.

“Ovviamente guardo tutte le gare da casa. Ma ho un computer che il team mi ha dato da un paio di settimane fa, dal quale posso seguire le telecamere di bordo di Esteban e di Daniel, e posso seguire tutte le comunicazioni radio, i debriefing e gli incontri strategici. Quindi sono informato di cosa succede a ogni GP”.

“I risultati stanno migliorando. Il podio dell'ultima gara credo sia stato molto meritato, per il duro lavoro che la squadra ha svolto, Credo che abbiamo tutti gli ingredienti per fare bene nel 2021, pur sapendo che nel gruppo di centro ci sarà una grande battaglia".