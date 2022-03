F1 | Alonso: "Il passo della Alpine migliore dei risultati"

Carica lettore audio

In occasione della gara inaugurale della stagione in Bahrain, Fernando Alonso ha chiuso al nono posto, due piazze dietro il compagno in Alpine Esteban Ocon, complice una strategia errata e problemi al motore.

Nello scorso weekend a Jeddah le due monoposto del team francese hanno lottato duramente per la sesta posizione nelle fasi iniziali della gara, ma il risultato finale per il due volte iridato è stato deludente. Mentre Alonso, infatti, è stato costretto al ritiro, Esteban Ocon è riuscito a chiudere in sesta posizione precedendo la McLaren di Lando Norris.

In Arabia Saudita la Alpine è riuscita a stare davanti alla Alfa Romeo ed alla Haas, a differenza di quanto visto in Bahrain, e questo segnale è stato giudicato incoraggiante da Alonso.

“Credo di aver disputato due grandi gare anche se condizionate dalla sfortuna. In Bahrain siamo stati penalizzati da una strategia non ottimale e da un motore che non ha funzionato alla perfezione, mentre a Jeddah ero davvero veloce in qualifica, ma chi è sceso in pista con gomma usata ha ottenuto tempi migliori rispetto a chi ha preferito scegliere la mescola nuova”.

“Credo che lo scorso weekend siamo tornati nella nostra posizione naturale, la quinta e la sesta. Tuttavia è deludente aver chiuso con un ritiro e trovarmi in classifica con soli due punti dopo due weekend davvero solidi”.

Esteban Ocon, Alpine A522, Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Alonso ha poi dichiarato di sperare che la sfortuna che ha bersagliato la Alpine in questo inizio di stagione, e consentito ai diretti rivali di ottenere punti pesanti, possa posare lo sguardo altrove in futuro.

“Il passo mostrato sembra migliore dei risultati che abbiamo ottenuto. Ad ogni modo abbiamo regalato punti a chi si trova dietro do noi. Il percorso, però, è lungo e la fortuna girerà daccapo dalla nostra parte”.

“Sono felice delle performance mostrate, ma come ho detto abbiamo perso troppi punti. Senza questi problemi avrei potuto trovarmi in sesta o settima posizione in campionato. Non siamo riusciti a massimizzare il potenziale”.

Lo spagnolo ha poi ammesso come al momento sia ancora prematuro per indicare se la Alpine possa essere considerata la terza forza in campionato.

“Non lo so. L’Alfa Romeo sembra essere un po' più veloce su alcuni tracciati, mentre la Haas è stata davvero rapida in Bahrain. Russell, poi, è andato bene a Jeddah ma la sua performance non è stata eccezionale. Siamo in questo gruppo e tocca a noi fare dei progressi”.

“Senza tutti i problemi accusati sino ad ora avremmo potuto ottenere un bottino di punti migliore. Come ho già detto, la strada è ancora lunga ma al momento mi sento davvero veloce in pista”.

Nonostante in Bahrain abbia visto la bandiera a scacchi, sulla Alpine di Alonso in occasione del GP di Jeddah sono stati montati un nuovo V6 oltre ad un nuovo turbo, MGU-H, MGU-K ed un nuovo scarico. Il ritiro patito domenica scorsa ha fatto sorgere delle preoccupazioni all’interno del team francese, ma Alonso si è detto soddisfatto delle performance della power unit Renault.

“Penso che al momento siamo in linea con gli altri. Sia a Jeddah che in Bahrain siamo stati in grado di lottare sui rettilinei. Purtroppo adesso dobbiamo investigare per capire cosa è successo al motore nelle prime due gare dell’anno ed evitare il ripetersi di questi problemi”.