F1 | Las Vegas nel calendario 2023: si correrà a mezzanotte!

Da quando il 7 settembre 2016 ha acquistato i diritti commerciali della Formula 1, tra gli obiettivi di Liberty Media c’è sempre stato quello di organizzare un grande evento negli Stati Uniti, qualcosa di speciale, mai visto in precedenza.

Sei anni dopo il progetto ha preso forma, ed è stato ufficializzato la scorsa notte a Las Vegas in una conferenza stampa che ha visto presenti Greg Maffei, presidente e amministratore delegato di Liberty Media, e Stefano Domenicali, CEO di Formula 1.

La città più grande dello stato del Nevada, nonché simbolo mondiale dell’intrattenimento, ospiterà un Gran Premio a partire dal 2023, e lo farà in grande stile, ovvero su un tracciato ricavato sulla iconica ‘Strip’, attraversando tutte le strade più iconiche. La lunghezza del percorso sarà di 6.120 metri, con tre rettilinei principali e 14 curve, che disegneranno tratti ad alta e basse velocità. Le simulazioni hanno indicato una top-speed di 342 km/h.

Le sorprese proseguono con la programmazione dell’evento. Il Gran Premio sarà nel mese di novembre, ed anche se ufficialmente non è stata comunicata una data precisa, secondo indiscrezioni si svolgerà il giorno 23, ovvero un sabato.

Questo perché la corsa sarà in notturna, e prenderà il via poco prima della mezzanotte locale, una scelta mirata anche a garantire orari televisivi compatibili con l’Europa, per la quale lo start sarà alle 8 della domenica mattina, e l’Asia, che sarà sintonizzata in fascia oraria serale.

Las Vegas 2023 Photo by: Liberty Media

“Questo è un momento incredibile per la Formula 1 - ha commentato Domenicali – e un ulteriore conferma del fascino e della crescita del nostro sport è l’arrivo di una terza gara negli Stati Uniti. Las Vegas è sinonimo in tutto il mondo di vitalità, ospitalità ed emozioni. Sarà fantastico vedere sfrecciare le Formula 1 nella capitale mondiale dell'intrattenimento e non vediamo l'ora di essere qui l'anno prossimo”.

Il Gran Premio di Las Vegas non vede la presenza di un promotore locale, è direttamente Liberty Media a gestire l’evento.

“L'iconica Las Vegas e la Formula 1 danno forma al connubio perfetto tra velocità e glamour – ha commentato Greg Maffei - la nostra fiducia in questa fantastica opportunità è confermata dalla decisione di assumere il ruolo di promotore per il Gran Premio di Las Vegas in collaborazione con Live Nation. Non potremmo essere più entusiasti di lavorare con i nostri partner locali per creare un evento di questa portata, il potenziale della Formula 1 è stato ben dimostrato nelle ultime stagioni e il GP di Las Vegas contribuirà ad un’ulteriore crescita”.

Las Vegas, azione in pista Photo by: Liberty Media

La presenza della Formula 1 a Las Vegas non è però una novità assoluta. Il Circus ha fatto tappa per due volte nella città statunitense, nel 1981 e 1982, correndo su un circuito cittadino allestito utilizzando il parcheggio dell’hotel Caesars Palace (usato come box e paddock) che si estendeva in un’area non ancora urbanizzata ed asfaltata per l’occasione. In entrambe le edizioni la tappa di Las Vegas fu l’ultima in calendario, ed attribuì il titolo mondiale, nel 1981 a Nelson Piquet e l’anno successivo a Keke Rosberg. L’edizione 1982 vide anche il primo successo in Formula 1 di Michele Alboreto, che trionfò al volante di una Tyrrell.

Las Vegas, azione in pista Photo by: Liberty Media