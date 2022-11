F1 | Abu Dhabi, Libere 1: le Mercedes precedono Leclerc e Perez

Carica lettore audio

La Mercedes ci ha preso gusto: anche nella prima sessione di prove libere del GP di Abu Dhabi le due W13 hanno chiuso in testa alla tabella dei tempi, continuando la storia che è cominciata a Interlagos. Lewis Hamilton è stato il più veloce con le gomme soft in 1'26"633 seguito dal compagno di squadra George Russell a due decimi

La Stella ha sparato le migliori prestazioni dopo aver lavorato a lungo sui long run svolti con le gomme hard. Se guardiamo i valori di Yas Marina espressi a inizio weekend emerge che si duplicano quelli visti in Brasile la scorsa settimana.

La Ferrari è terza con Charles Leclerc con la F1-75 che è arrivata a 1'26"888, vale a dire a 35 millesimi dalla freccia d'argento di Russell. La squadra di Maranello che si è chiusa a riccio a difesa del team principal, Mattia Binotto, ha iniziato bene il lavoro, visto che la rossa si è messa davanti alla Red Bull di Sergio Perez distanziata di un decimo. La prestazione del messicano va presa con le molle, perché sulla seconda RB18 non c'è Max Verstappen, ma il giovane Liam Lawson: il collaudatore (il primo degli otto piloti non titolari impegnati in FP1) ha destato impressione perché con le gomme hard si è portato solo a due decimi da Checo, pagando poco più di mezzo secondo da Hamilton, segno che il potenziale della monoposto di Newey è altro...

Per tornare alla Ferrari bisogna indicare positiva anche la prestazione di Robert Shwartzman: il giovane israeliano è stato incaricato di fare delle prove aerodinamiche con un fondo modificato che è destinato al 2023. La F1-75 è stata strumentata con più sensori e l'ala posteriore è stata spruzzata di flo viz per portare a casa dati utili da confrontare con il lavoro che proprio Shwartzman ha già svolto al simulatore con queste soluzioni.

Completato il programma di sviluppo previsto, Robert ha portato la rossa in settima posizione risultando il secondo dei "rookie"), lasciando mezzo secondo a Leclerc.

In sesta piazza è spuntato il "pensionando" Sebastian Vettel con l'Aston Martin, mentre il campione di F2 Drugovich chiude la lista di giornata con l'altra verdona dopo essersi dedicato anche lui a esperiementi finalizzati al 2023.

In ottava posizione c'è Daniel Ricciardo che ha portato in pista un nuovo fondo della McLaren e traendo buone indicazioni. Più tribolata la sessione di Pat O'Ward che è stato a lungo fermo ai bx dopo un problema che lo ha costretto a rientrare ai box con il cambio in seconda marcia. Il pilota della Indycar non è andato oltre il 18esimo posto.

Per completare la top 10 dobbiamo ricordare il nono posto di Valtteri Bottas con l'Alfa Romeo seguito da Alex Albon con la Williams. Il "biscione" ha visto Robert Kubica 14esimo con la C42 di Zhou: il polacco ha svolto un programma diverso da quello del finlandese.

La squadra di Grove continua ad allevare Sargeant che sarà titolare il prossimo anno al posto di Nicholas Latifi: l'americano ha chiuso 15esimo commettendo un dritto che non è costato danni.

Non sta brillando l'AlphaTauri: Pierre Gasly è 11esimo e Yuki Tsunoda è 13esimo. Fra le due AT03 si è infilato Esteban Ocon con l'Alpine mentre il rookie Doohan ha finito 19esimo.

Per concludere si segnala Pietro Fittipaldi 17esimo a pochi millesimi da Kevin Magnussen con la Haas. Mick Schumacher è rimasto in panchina...