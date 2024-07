F1 | Due McLaren in Ungheria: Norris cede il passo a Piastri

Lando Norris se lo domanderà per tutta la carriera se era giusto rispettare l'ordine di squadra e cedere la vittoria nel GP d'Ungheria a Oscar Piastri, o se cinicamente pensare a sé stesso e al mondiale e tenersi il successo. L'inglese ha allungato il vantaggio sul compagno fino a portarlo oltre i cnque secondi, mentre via radio il muretto McLaren "invitava" Lando a rispettare gli accordi. A tre giri dalla fine Norris ha rallentato vistosamente lasciando la prima posizione all'australiano.

Norris la gara l'ha persa alla partenza quando dalla pole position non è riuscito a difendere la posizione al palo e il giovane 23enne di Melbourne si è costruito una grande affermazione alla sua 35esima presenza in F1. E' un talento indiscutibile che ha la stoffa per diventare un fuoriclasse. Commette ancora delle sbavature, ma ha un carattere d'acciaio, imperturbabile, fondamentale per uno che sarà chiamato a grandi battaglie.

La McLaren ha complicato la sua domenica chiamando al giro 46 Norris per primo al secondo pit stop, mentre al comando c'era Piastri. Il muretto si è difeso da Lewis Hamilton che poteva essere minaccioso, ma con l'undercut ha portato Lando davanti a Oscar, creando una forte situazione di imbarazzo che alla fine si è risolta con la logica. Norris avrebbe potuto fare lo scambio in anticipo e poi chiedere alla squadra se poteva attaccare il compagno, sapendo di disporre di una MCL38 più veloce.

La squadra di Woking mette nel carniere una storica doppietta (la precedende era al GP d'Italia 2021 con la coppia Ricciardo-Norris) con la macchina papaya che dimostra di essere indiscutibilmente la più veloce del Circus. Oscar Piastri, campione dal cuore di pietra, è il primo millenial a vincere un GP, consapevole che sul gradino più alto del podio ci tornerà ancora.

Lando con il secondo posto accorcia nella classifica del mondiale piloti: l'inglese si porta a 76 punti da Max Verstappen, un distacco che oggi può sembrare colmabile con una Red Bull che non sembra più inattaccabile. Lewis Hamilton conquista il 200esimo podio della sua carriera dopo una ruvida battaglia con Max Verstappen. L'olandese al giro 63 ha cercato di infilare la Mercedes alla staccata di curva 1, ma Max mentre era all'interno ha bloccato le ruote anteriori e, senza direzionalità, è andato per la tangente, mentre Hamilton stava chiudendo la sua curva. Inevitabile il contatto: la RB20 è decollata sull'anteriore destra della freccia nero-argento ed è finita (miracolosamente) senza danni nella via di fuga, per tornare in pista quinto.

Il tre volte campione del mondo era nervosissimo (per tutta la gara si è "beccato" con i suoi ingegneri contestando ogni scelta della squadra) e ha commesso un errore che lo ha portato a essere indagato, per cui potrebbe essere penalizzato, pagando l'azzardo non riuscito. Max ha forzato l'attacco dopo che era stato doppiato Albon con la Williams e c'era poco spazio per una staccata sicura. Verstappen era furioso e il fatto che il suo ingegnere gli abbia dato del "bambino" avrà sicuramente degli effetti all'interno del team di Milton Keynes riagitando acque che sembravano essersi appena calmate.

La RB20 non è più la F1 più veloce del lotto e Max si deve guadagnare il quarto titolo con le sue capacità: Max ha chiuso quinto dietro a Charles Leclerc, finendo nel sandwich delle due Ferrari. La Scuderia sembra essersi risvegliata con la SF-24 rivista e corretta nel fondo. Con le gomme hard ha rivelato di essere veloce e alla fine il risultato di Leclerc è quello giusto, anche se giù dal podio. La rossa è ancora quarta forza, ma è tornata nel gruppo di testa, McLaren esclusa che ha superato la rossa salendo al secondo posto nel Costruttori. Aspettiamo una conferma del Cavallino a Spa-Francrchamps per fare un punto prima della sosta estiva. Carlos Sainz ha compromesso la sua corsa con una brutta partenza e il sesto posto alla fine va bene.

Lo spagnolo ha chiuso davanti a Sergio Perez che è tornato a marcare dei punti con la seconda Red Bull. Il team di Milton Keynes ha dovuto ricostruire la vettura dopo il botto in Q1: il messicano, scattato 16esimo, ha fatto il suo meglio concludendo davanti alla Mercedes di George Russell che gli partiva alle spalle. La sua posizione resta molto incerta ma ora l'attenzione della Red Bull sarà finalizzata a placare la furia di Verstappen.

Eccellente la prestazione di Yuki Tsunoda nono con la Racing Bull rifatta da zero dopo il crash in Q3 di ieri: il giapponese senza alcuna sbavatura ha meritato il nono posto portando a casa due punti iridati che sono molto preziosi per la squadra di Faenza. Chiude decimo Lance Stroll con l'Aston Martin: la AMR24 rivista non sarà granché ma il canadese ancora una volta chiude davanti a Fernando Alonso. Il punticino ha un valore psicologico. Tutto il resto è stato a complemento di una gara che farà discutere ancora molto...