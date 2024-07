F1 | Vasseur: "Gara buona. Nuova organizzazione dopo l'estate"

La Ferrari torna a casa con un quinto e sesto posto al Gran Premio di Ungheria colti da Charles Leclerc e Carlos Sainz. La Ferrari non ha né lottato per la vittoria, né colto il podio, ma i segnali dati dalle SF-24, soprattutto quella di Leclerc durante la gara, sono stati più che incoraggianti rispetto alle ultime 4 uscite estive.

Al termine della gara, il team principal della Ferrari Frédéric Vasseur, si concesso ai microfoni di Sky Sport per commentare la gara della Rossa, anticipando anche che, probabilmente, dopo la pausa estiva di agosto il team annuncerà la nuova organizzazione tecnica dopo il recente addio di Enrico Cardile, passato ad Aston Martin Racing.

Vasseur, la gara della Ferrari è stata decisamente migliore rispetto alle aspettative dopo le qualifiche di ieri...

"La gara è andata piuttosto bene. Congratulazioni alla McLaren, che è stata molto forte. Noi abbiamo avuto una bella lotta con McLaren e Mercedes e penso che abbiamo ottenuto il massimo da questo fine settimana. Charles è scattato al via molto bene, all'inizio siamo andati bene ed è andato molto forte sia nel primo che soprattutto nel secondo stint con le Hard. Ha faticato con le Medium nell'ultimo stint, ma nel complesso abbiamo fatto un buon fine settimana. Dobbiamo fare ancora un piccolo passo avanti nelle prestazioni. Lo scorso anno abbiamo chiuso a 65 secondi dalla Red Bull e quest'anno a 20 secondi dalla McLaren. E' un passo avanti, ma c'è ancora da lavorare".

Perché avete deciso di fare uno stint centrale così corto con Leclerc?

"Se sei fuori con la stessa gomma di chi è davanti e sei un po' più veloce, non riesci a superare. E se anche sei sulla stessa strategia di chi sta davanti noi hai possibilità. Abbiamo provato a fare l'undercut su Max ma è rientrato anche Hamilton con noi. Sapevamo di essere aggressivi, ma abbiamo preferito provarci".

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

La McLaren ha dovuto prendere una decisione forte oggi tra Piastri e Norris. Tu, al loro posto, cosa avresti fatto?

"Al loro posto mi sarei goduto la doppietta! E' un bel problema da avere. Capisco quello che è successo. Il team è stato però deciso. So che per Norris non deve essere stato bello, ma alla fine credo che sia stata una decisione giusta permettere a Piastri di passare e vincere. La decisione del team è stata quella di invertire le posizioni alla fine".

Credi che la Ferrari abbia qualche problema dopo l'annuncio dell'addio di Cardile, che andrà in Aston Martin?

"Posso annunciare che dopo la pausa estiva annunceremo la nuova organizzazione. Per noi non è un dramma".

Quando rivedremo una Ferrari in grado di lottare sempre per il podio come avvenuto nella prima parte della stagione?

"Siamo già tornati nella posizione di andare a podio. Oggi abbiamo lottato con Red Bull e Mercedes. Più difficile stare dietro a McLaren ma è questione di decimi di secondo. Speriamo di avere piste più adatte alla nostra macchina. Le cose cambieranno di pista in pista. Mercedes era in pole la gara scorsa e ha vinto, mentre qui, a livello di prestazioni, era la quarta forza. Credo che le cose andranno avanti in questo modo sino alla fine. E' importante fare tanti punti quando non sei al top e oggi abbiamo fatto un bel lavoro in questo senso".

Oggi un Leclerc molto diverso rispetto alle giornate scorse, ottima gara la sua...

"Leclerc di sicuro non ha avuto un gran venerdì, ma oggi è tornato alla grande con un gran passo. Ha lottato con Max e Lewis e credo che abbia fatto un'ottima gara".