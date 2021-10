Bottas, pole in Turchia: "Il massimo per me e Mercedes"

Quando eguagli per numero di pole position piloti come Kimi Raikkonen e René Arnoux, c'è da essere felici. A maggior ragione nel momento in cui parte delle tue diciotto pole le hai conquistate da compagno di team di Lewis Hamilton, leader all time della classifica di specialità.

Ecco spiegato il motivo del sorriso di Valtteri Bottas nel sabato dell'Istanbul Park. Il finlandese ha chiuso con il secondo tempo il Q3, proprio alle spalle di Hamilton, ma a fronte della penalità di dieci posizioni da scontare in griglia per l'inglese per aver sostituito la parte termica della sua power unit, sarà la Mercedes numero 77 a scattare domenica dalla prima posizione.

"Abbiamo disputato buone qualifiche in condizioni non semplici, soprattutto nel Q1", commenta Bottas una volta sceso dalla sua monoposto. La pioggia caduta nella notte e nella mattinata, infatti, aveva bagnato pesantemente la pista turca, andando a pulire lo strato di gomma depositato venerdì nelle prove libere.

Proprio nel Q1 qualche goccia è tornata a rendere più difficoltosa la vita ai piloti, per poi smettere e lasciare che ad ogni passaggio il manto stradale andasse via via ad asciugarsi.

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

"Anche nel Q3 c'erano alcune zone di curva 1 ancora bagnate, ma nel complesso ho chiuso un buon giro. Ho perso qualcosa nel terzo settore per via del sottosterzo, ma devo dire che possiamo essere soddisfatti", continua Bottas.

Il finlandese è riuscito a conquistare il risultato ottimale tanto per sé stesso quanto per il team, dal momento che è riuscito a tenere alle proprie spalle la Red Bull di Max Verstappen, il quale ha risolto i problemi di feeling con la RB16B che ne hanno falcidiato la giornata di venerdì.

"Come risultato di squadra è andato tutto secondo i piani: Lewis ha la penalità minima che potesse scontare e io sono in pole: quindi, direi che dovrebbe andare bene così".

C'è però del lavoro da finire: la lotta mondiale tra Verstappen ed Hamilton è serrata. Bottas domani avrà l'occasione di essere arbitro tra i due, e sa che non può commettere passi falsi. Anche per via della posizione di partenza di Max che, scattando all'interno, troverà pista poco gommata in caso di gara asciutta, situazione che dovrebbe garantirgli un grip minore rispetto a chi partirà dal lato della pole.

Lapidario Valtteri sotto questo aspetto: "domani mi concentrerò sulla mia gara, è l'unica cosa che posso fare quando parto davanti", conclude Bottas.

