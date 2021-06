Bottas: "Ci mancano grip e passo. E non capiamo il motivo"

Chi si aspettava una Mercedes in palla in quel di Baku dopo il disastroso fine settimana monegasco, sarà rimasto deluso. Sulle rive del Mar Caspio, le Frecce d’Argento non brillano. Non ancora, al momento, e a giudicare dalle dichiarazioni di Valtteri Bottas c’è davvero tanto lavoro da fare.

Il finlandese ha chiuso al decimo posto le PL1, addirittura sedicesimo le PL2. Risultati ben sotto gli standard a cui il team guidato da Toto Wolff ha abituato il mondo della F1 dal 2014 in avanti.

“Oggi è stata una giornata pazza, davvero complicata per noi. Ci manca chiaramente il passo ed il grip a livello generale”, commenta Bottas a fine giornata. “Il bilanciamento non è così malvagio. Vero, l’auto si comporta in maniera un po’ imprevedibile, ma continuiamo a scivolare per mancanza di grip. Sarà una lunga notte per noi, per analizzare tutti i dati”.

Il paragone con Monaco pare evidente, anche se Valtteri non si dimostra ottimista. “La situazione è più complicata qui che a Monaco. Lì, più o meno per le qualifiche eravamo a posto. Sicuramente è stata una giornata più difficile, questa, e dobbiamo capire perché”.

La W12 non è sembrata rapida sul giro secco, ma nemmeno per quanto riguarda il passo gara la situazione è cambiata per il meglio. “Penso ci sia qualcosa di fondamentalmente sbagliato, dobbiamo capire di cosa si tratti”.

