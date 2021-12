Extreme E | Veloce sostituisce Sarrazin con Woolridge per Dorset

Il francese ha lasciato definitivamente la squadra, dunque tocca alla sua riserva salire sull'Odyssey 21 E-SUV il 18-19 dicembre alla base militare di Bovington.

Il 30enne sudafricano potrà anche puntare al sedile da titolare per il 2022, anche perché Sarrazin ha seriamente danneggiato l'auto in tre gare su quattro, dunque difficilmente potranno ricucirsi i rapporti col team

Il team principal, Ruper Svendsen-Cook, ha detto: "Penso di poter parlare per tutti quelli che lavorano in Veloce se dico che siamo davvero entusiasti di avere due piloti di talento per il finale di stagione della Extreme E".

"E' la nostra gara di casa, a Dorset, alla fine di questo mese! Lance ha fatto un lavoro fantastico come nostro pilota di riserva e di sviluppo in questa stagione, oltre a fare benissimo in Sud Africa".

"Poi, naturalmente, abbiamo Jamie che ha vinto il primo titolo in assoluto della Veloce in W Series ad Austin, quindi crediamo di avere la migliore formazione possibile per finire la stagione bene!"

Il team manager, Ian Davies, ha aggiunto: "Siamo stati enormemente colpiti dal lavoro che Lance ha fatto per noi quest'anno. È stato una risorsa enorme per la squadra, quindi abbiamo totale fiducia nelle sue capacità in vista di Dorset".

"Jamie ha avuto un anno incredibile in W Series e ha segnato il nostro primo podio in Senegal, non dimentichiamolo, quindi certamente conosce tutto dell'ODYSSEY 21. Insieme, questi due piloti saranno una combinazione fortissima".

Damaged suspension after contact with boulders caused DNF in Greenland Photo by: Charly Lopez / Motorsport Images