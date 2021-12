Pol Espargaró: "Non sono stupido, so i risultati che vanno fatti con Honda"

All'inizio di giugno dello scorso anno, Motorsport.com ha scoperto che Pol Espargaro aveva firmato per la Honda prima che cominciasse la stagione 2020, nel bel mezzo della pandemia. Una mossa che ha fatto molto scalpore, oltre ad aver creato grandi attese ed aspettative.

Nel suo primo anno con i colori della HRC, tuttavia, Espargaro ha incontrato le stesse difficoltà di qualsiasi pilota diverso da Marc Marquez in sella alla RC213V.

Solo nella parte finale della stagione è stato in grado di avvicinarsi al livello che ci si poteva attendere e il suo miglior risultato, l'unico podio dell'anno, è stato il secondo posto nel Gran Premio dell'Emilia Romagna, a Misano.

"Quel risultato mi ha certamente tolto un po' di peso dalle spalle, ma non sono alla Honda per ottenere un podio, sono qui per essere più costante. Probabilmente avrei preferito un paio di quarti posti in più all'inizio della stagione che quel podio così avanti nel campionato", ha spiegato Pol in un'intervista esclusiva concessa a Motorsport.com.

"Non era un'ossessione conquistare un podio, quello che mi ossessiona è essere veloce in gara. In ogni caso, aver ottenuto questo secondo posto significa che, quando le cose funzionano bene posso essere veloce", ha continuato il pilota spagnolo.

Vedendo le grandi difficoltà che ha dovuto attraversare Espargaro nel suo primo anno in Honda, si potrebbe pensare che forse la sua non sia stata la scelta migliore.

"Ci sono stati dei momenti molto duri e sono stati molti. A Barcellona, per esempio, è stata una gara molto brutta: sono caduto ed ho dovuto vedere la KTM vincere con una facilità incredibile", ha ricorda il #44.

"In altri circuiti abbiamo visto più o meno la stessa storia e non ottenere risultati è dura. Non sono stupido, so per cosa sono venuto qui e so che risultati ci devono essere con questa moto e questi colori. Quando non li raggiungo, sono il primo ad essere autocritico e deluso", ha detto "Polyccio".

"Ma quando prendi una decisione è perché in quel momento pensi che sia la cosa migliore da fare. Guardare indietro e pensare che è stato un errore o che avresti potuto fare altro è sbagliato. Non devi pensare a questo, non ti porta da nessuna parte ed è controproducente. Devi andare avanti con le decisioni che prendi, ottenere i migliori risultati possibili e non pentirtene, perché non aiuta".

Questo primo anno alla Honda, dall'esterno, sembrerebbe non aver cambiato troppo la vita del catalano.

"Purtroppo, a livello mediatico, non c'è stato un gran cambiamento, perché i risultati non sono stati buoni. In termini di critica l'ho notato, ma penso che mi abbiano concesso un anno di margine, soprattutto perché i piloti che mi hanno preceduto ultimamente hanno faticato nella prima stagione. In questo senso, penso di aver fatto un po' più la differenza".

"Mi sarebbe piaciuto farlo più spesso, ma il podio o la pole sono risultati che altri grandi piloti non sono stati in grado di fare nella mia situazione, quindi ho quel tipo di margine. Ma dall'anno prossimo non avrò più margine, devo fare molto meglio", ha concluso il pilota di Granollers.

Foto: tutte le moto e i piloti della Repsol Honda in 500/MotoGP

