Extreme E: Veloce Racing completa la line up con Sarrazin

Il team Veloce Racing ha messo sotto contratto il veterano Stephane Sarrazin per la stagione inaugurale dell’Extreme E. Il pilota 45enne francese, già vincitore di due titoli nella Le Mans Series nel 2007 e nel 2010, sarà compagno di squadra di Jamie Chadwick.

Per Sarrazin il passaggio alle corse off-road elettriche non dovrebbe rappresentare un problema avendo corso in Formula E per cinque stagioni oltre ad aver fatto numerose apparizioni nel Mondiale Rally.

Nella categoria elettrica il francese ha conquistato il secondo gradino del podio nel 2016 in occasione dell’E-Prix di Long Beach quando ancora vestiva i colori del team Venturi. Successivamente, nella stagione 2016-2017, ha corso per il Techeetah.

Sarrazin, che ha già provato la ODYSSEY 21 al Motorland Aragon il mese scorso, ha dichiarato: “Sono felice di aver trovato un accordo con Veloce Racing per disputare la prima stagione di Extreme E. E’ un campionato estremamente interessante che ha già attirato molta attenzione”.

“Dal punto di vista della guida è molto stimolante, sia a livello competitivo che personale, perché si tratta di una sfida senza precedenti”.

“Ho guidato molte vetture diverse durante la mia carriera, ma l'ODYSSEY 21 è davvero qualcosa di speciale. Quando siamo andati a fare i test non mi ci è voluto molto per trovare l’intesa con i ragazzi del Veloce Racing. Anche loro, come me, arrivano in Extreme E con un sacco di esperienza maturata in diverse categorie e questo potrà darci un grande vantaggio in questa stagione”.

Dopo l’annuncio di Sarrazin tocca adesso soltanto al team Techeetah rivelare la sua coppia di piloti prima della partenza della stagione che avverrà in Arabia Saudita il 3 aprile.

Il Veloce Racing ha inoltre annunciato Lance Woolridge come pilota di riserva e di sviluppo della squadra.

Il team manager Ian Davies ha aggiunto: “Entrambi hanno provato con noi al Motorland Aragon il mese scorso e ad essere onesti abbiamo avuto non poche difficoltà nello scegliere uno dei due. Dato che non volevamo rinunciare né a Sarrazin né a Woolridge abbiamo deciso di metterli entrambi sotto contratto”.

“Sia Stephane che Lance hanno lavorato estremamente bene con Jamie e il team di ingegneri durante i test. Entrambi sono stati molto veloci in Spagna, e crediamo che ci consentiranno di puntare subito al top in Arabia Saudita”.

“Siamo sicuri che con Jamie e Stephane titolari e Lance dietro le quinte avremo una squadra davvero molto forte”.