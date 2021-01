WRC: Ogier rallentato... dai freni! Sordo, c'è un rumore sospetto

Sébastien Ogier e Dani Sordo erano tra i piloti più attesi di questo Rallye Monte-Carlo che ha aperto la stagione 2021 del WRC, invece entrambi i piloti sono stati rallentati nelle prime 2 speciali delle 14 previste da 2 guasti.

In entrambi i casi i piloti hanno dovuto rallentare il proprio passo per completare la giornata senza perdere la possibilità di proseguire, con una gara come il Rallye Monte-Carlo capace di regalare ribaltoni clamorosi da una speciale all'altra.

Sébastien Ogier, che oggi ha aperto le prime 2 speciali essendo il campione del mondo in carica, ha avvertito un problema ai freni a metà della prima speciale, la "Saint-Disdier - Corps" di 20,58 chilometri, con il pedale del freno arrivato a fondo corsa. Un problema che si è protratto anche nella speciale successiva, anche se solo a tratti. Questo non ha impedito al 7 volte iridato di chiudere la giornata in quinta posizione, ma gli ha fatto perdere 16"9.

"Sono partito nella PS1 e sono stato molto cauto. Ho poca esperienza con queste gomme e avevo bisogno di prendere fiducia. Poi a metà prova sono arrivato in un punto in cui richiedeva una frenata e il pedale del freno è andato giù completamente, fino a fine corsa. E non frenava!". Ho avuto un paio di momenti in cui mi sono spaventato, ma fortunatamente sono riuscito a fermare la macchina prima di fare la curva e a non avere problemi".

"Chiaramente a quel punto la mia fiducia se n'è andata completamente e dovevo pompare con il piede sul pedale del freno un altro paio di volte. Dunque ho solo cercato di finire le prove e non avere altri tipi di problemi. Nella seconda prova il tempo non è stato buono parzialmente per lo stesso motivo, sono stato cauto e quando non hai confidenza con la frenata fai fatica a guidare al limite".

"Domattina si parte prestissimo e troveremo probabilmente delle condizioni difficilissime. Ci sono ancora tante prove da qui alla fine della gara, tanti chilometri da fare. Non è stato un grande inizio per noi, ma speriamo di avere la macchina al 100% domattina che possa permettermi di dare il meglio che posso".

Sordo teme un guasto al differenziale

Dani Sordo, Borja Rozada, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC Photo by: Vincent Thuillier / Hyundai Motorsport

Dani Sordo, arrivato a Monte-Carlo per disputare l'ultimo rally con accanto Carlos Del Barrio, ha invece udito sin dal trasferimento verso la prima speciale un rumore sospetto. Lui stesso, a fine giornata, ha ipotizzato essere un guasto al differenziale o al cambio. I 42"7 di ritardo dal compagno di squadra Ott Tanak sembrano essere un segno evidente che qualcosa non abbia funzionato a livello tecnico sulla i20 Coupé WRC numero 8.

Lo stesso Sordo, a fine giornata, ha esaminato quanto accaduto nelle due prove svolte oggi: "Abbiamo sentito un rumore strano sin dall'inizio, prima di entrare in prova. Quando frenavo sentivo questo rumore ed è una cosa mai avvertita prima. Penso che ci sia qualcosa nel differenziale o una cosa del genere".

"Sentivo il rumore per tutte le prove e sembra che ci sia qualcosa che non funziona, qualcosa di rotto. Nella seconda speciale si è verificata la stessa cosa e a questo punto credo che ci sia davvero un problema al differenziale, al cambio, o una cosa del genere".

"La gara è ancora molto lunga e domani credo che le condizioni saranno molto difficili. Onestamente speravo di fare molto meglio oggi. Ero molto contento delle mie note della PS1, siamo andati bene ma il tempo era orrendo. La prova era buona, ma è successo sicuramente qualcosa. Continueremo sicuramente a spingere".