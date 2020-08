ERC: spettacolare Oliver Solberg, è bis al Rally Liepaja

Oliver Solberg conferma di essere uno dei talenti internazionali più interessanti andando a vincere il Rally Liepāja, secondo round del FIA European Rally Championship.

Il 18enne svedese, affiancato da Aaron Johnston, fin da sabato ha dominato lungo le strade di Talsi con la sua Volkswagen Polo GTI R5 precedendo al traguardo Mads Østberg ed Alexey Lukyanuk.

"E' stata molto difficile - ha detto il figlio di Petter Solberg, Campione del FIA World Rally Championship 2003 - Fin dall'inizio ho avuto qualche problema perché prima ho stallato e poi ho cercato di spingere, ma mi sono girato. Ho perso 20" nella PS4, ma comunque oggi sono riuscito a tenere un buon vantaggio allungando. Le gomme sono state fantastiche, poi ad un certo punto il motore ha iniziato ad andare a 3 cilindri; fortunatamente tutto si è sistemato e ho potuto continuare a tirare. In quel momento ero molto preoccupato, ma è andata bene e ho avuto fortuna".

Østberg ha invece sfruttato la gara lettone per allenarsi in vista del Rally Estonia, dato che era dal Rally di Svezia di febbraio che non saliva sulla Citroën C3 R5 della PH Sport. Il norvegese non era però registrato come pilota ERC, dunque i punti della piazza d'onore vanno a Lukyanuk.

"E' stata una gara fantastica - ha ammesso il pilota del Saintéloc Junior Team - Siamo andati al massimo sempre, ho cercato di spingere e ho preso buoni punti. Sono contento delle mie prestazioni".

Eerik Pietarinen (TGS Worldwide) chiude quarto al debutto nella serie, davanti a Craig Breen ed Emil Lindholm (Team MRF Tyres), mentre settimo c'è Grégoire Munster con la Hyundai della BMA Autosport.

Ottavo si piazza un altro debuttante, Mikko Heikkilä, con Efrén Llarena (Rallye Team Spain) e Sean Johnston in Top10 alla prima uscita su terra con le rispettive Citroën.

Raul Jeets – che in mattinata aveva rotto la leva del cambio – è undicesimo, poi troviamo a punti anche Erik Cais (Yacco ACCR Team), Miko Marczyk (ORLEN Team), Dominik Dinkel (Brose Motorsport) e Niki Mayr-Melnhof (DriftCompany Rally Team).

Tappa 2: Solberg centra un grande successo

Oliver Solberg ha iniziato la giornata con 10"0 di vantaggio su Mads Østberg, che ha vinto la PS5 per 0"1, ma prendendosi la risposta dello svedese nelle PS6-7, arrivando alla pausa di metà mattina con 22"4 a dividerli.

Nella PS9 Solberg ha accusato un problema al motore, poi risolto, per cui nella PS10 ha scelto di attaccare e alla fine si porta a casa il successo con 20"1 di margine.

Craig Breen ha invece superato Eerik Pietarinen nella PS5 salendo quarto, e Callum Devine lo ha imitato con Erik Cais, ma nella PS6 il giovanissimo irlandese è stato protagonista di un brutto capottamento che fortunatamente ha lasciato illesi lui e Brian Hoy.

Breen ha forato la posteriore sinistra nella PS7 girando sul cerchio per 12km. L'irlandese ha tagliato la gomma passando inavvertitamente su un cartello stradale abbattuto da un'altra vettura e questo ha dato modo a Pietarinen ed Emil Lindholm di risalire in Top5. Il finlandese ha però accumulato ritardo causa un atterraggio un po' troppo duro da un salto e alla fine sia Breen che Lindholm lo ripassano.

Ken Torn ha invece vinto l'ERC3/ERC3 Junior beneficiando del KO di Mārtiņš Sesks nella PS8 per la rottura del radiatore in un salto. Anche Martin Rada ha approfittato dell'uscita di scena di Andrea Mabellini per salire in vetta all'Abarth Rally Cup, mentre Tibor Érdi Jr ha spernacchiato un problema al motore andando a trionfare in ERC2.

ERC - RALLY LIEPAJA: Gara