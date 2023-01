WRC | M-Sport e Solberg ricordano Ken Block sulle loro vetture

Carica lettore audio

Il ricordo è l'unica cosa che fa restare vivo chi non c'è più. Devono aver pensato questo M-Sport e Oliver Solberg. Sia il team di Dovenby Hall che il pilota svedese si sono presentati a Monte-Carlo, sede del prologo del WRC 2023, con adesivi in ricordo di Ken Block, pilota e artista di video diventati virali al volante di vetture da corsa o modificate per riuscire in acrobazie eccezionali.

Il 55enne californiano ha perso la vita in un incidente sulle nevi dello Utah lo scorso 2 gennaio, a pochi passi dalla sua tenuta mentre era intento ad andare in motoslitta.

Nelle ore successive il tragico incidente, in cui Block ha perso la vita colpito dal suo stesso mezzo, diversi addetti ai lavori legati al mondo del WRC gli hanno tributato diversi toccanti ricordi.

Il WRC ha ritirato il numero 43, quello utilizzato da Block in tutte le sue apparizioni nel Mondiale e nelle gare nazionali svolte. E in questo fine settimana è arrivato il turno di M-Sport, team che ha fornito a Block le vetture per correre nel Mondiale Rally in diverse occasioni.

A parte le prime due uscite, in cui ha corso con una Subaro Impreza WRC, Block ha sempre corso con vetture dell'ovale blu, fossero queste Ford Focus RS WRC o Ford Fiesta RS WRC. Nel 2014 corse addirittura per M-Sport al Rally di Spagna, penultimo evento di quella stagione.

Sulle Ford Puma Rally1 EcoBoost Hybrid di Ott Tanak e Pierre-Louis Loubet ci sarà un adesivo su cui è raffigurato in bianco e nero il volto di Block, la data di nascita e di morte (in copertina dell'articolo).

Forse, però, il ricordo più toccante lo ha riservato Oliver Solberg. Il pilota del team Monster ha tempestato la sua Skoda Fabia RS Rally2 con una serie d'adesivi che riportano hashtag e frasi celebri di Block.

La più significativa si trova sul paraurti posteriore e recita così: "Be creative, live a fun life and don't be an asshole". Letteralmente: "Sii creativo, vivi una vita divertente e non essere uno stronzo" (visibile nella gallery qui sotto).

"Parole da vivere! Ken è la mia più grande ispirazione ed è un onore portare con noi le sue parole questa settimana", ha detto Solberg in merito agli adesivi con cui ha arricchito la sua livrea giallo-nera che veste la sua Fabia Rally2.

Sulle fiancate dalle vettura di Solberg ed Elliott Edmondson, poi, compare l'adesivo con l'hashtag "#43forever".

Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Skoda Fabia Evo Rally2, messaggio in omaggio al compianto Ken Block 1 / 3 Foto di: Oliver Solberg Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Skoda Fabia Evo Rally2, messaggio in omaggio al compianto Ken Block 2 / 3 Foto di: Oliver Solberg Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Skoda Fabia Evo Rally2, messaggio in omaggio al compianto Ken Block 3 / 3 Foto di: Oliver Solberg