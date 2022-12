WRC | Oliver Solberg torna in WRC2 con una Skoda nel 2023

Carica lettore audio

Il figlio del campione WRC 2003, Petter Solberg, era in trattativa con M-Sport per assicurarsi il volante di una Rally1, ma stava anche lavorando ad un programma WRC2 come opzione di ripiego, dopo essere stato escluso dalla squadra Rally1 della Hyundai alla fine di questa stagione.

I piani di Solberg per il WRC2 erano inizialmente incentrati sulla possibilità di guidare una Volkswagen Polo, ma questa settimana lo svedese è stato visto all'opera sulla nuova Skoda Fabia RS Rally2.

Il 21enne ha ora confermato che si unirà alla Toksport, per la quale guiderà una Fabia per tutto il 2023, con il supporto dello sponsor di lunga data, Monster Energy.

"Sono davvero entusiasta per la prossima stagione", ha dichiarato Oliver. "Lavorare con Toksport è un ottimo modo per continuare il nostro viaggio. Tutti sanno quanto sia competitiva la classe WRC2 ed è fantastico poter lottare con così tanti piloti ed auto fantastiche".

Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

"Sono anche molto orgoglioso di indossare nuovamente i colori di Monster Energy. Questi ragazzi sono al fianco mio e della mia famiglia da molto tempo: è come se facessero parte della nostra famiglia!".

"La nuova Fabia RS Rally2 è l'auto di cui tutti parlano. L'ho provata per la prima volta in Francia all'inizio di questa settimana e ne sono rimasto davvero colpito. Mi sono sentito subito a mio agio e ho avuto fiducia nei feedback".

"Sono stato molto contento anche della Toksport. Serkan (Duru, team principal) e il resto dei ragazzi sono molto professionali: è come lavorare con un team ufficiale. Non c'è stato alcun problema, gareggiare con loro nel 2023 sarà fantastico".

Solberg inizierà il suo programma con la gara d'apertura della stagione WRC, il mese prossimo a Monte Carlo, dal 19 al 22 gennaio, che utilizzerà come test, prima del Rally di Svezia, la sua prima gara a punti.

"Il Monte è sempre una grande sfida", ha aggiunto Solberg. "Non si può mai sapere cosa succederà con il meteo e, davvero, in questo evento può succedere di tutto. Utilizzerò questo rally per capire meglio la vettura e la squadra, ma per me i punti si conteranno a partire dall'appuntamento successivo in Svezia".