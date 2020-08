DTM: Rast beffa Frijns e si prende la Pole per Gara 2

René Rast vola a Spa-Francorchamps e si prende all'ultimissimo assalto la Pole Position per Gara 2 del DTM.

Il Campione in carica ha percorso i 7,004km del circuito delle Ardenne in 2'04"199 scendendo ampiamente sotto al primato che ieri aveva segnato Robin Frijns, il quale si piazza secondo per 0"285.

Top3 tutta Audi Sport perché dietro alle RS 5 del Team Rosberg e del Team Abt Sportsline c'è anche la seconda di quest'ultima squadra, con sopra il vincitore di Gara 1, Nico Müller, che però si becca oltre mezzo secondo da Rast.

Stavolta non è stato un dominio assoluto dei Quattro Anelli perché le BMW, seppur più lontane, occupano le restanti posizioni della Top10 grazie all'ottimo Sheldon Van Der Linde, quarto con la M4 del Team RBM e davanti al suo compagno di squadra Philipp Eng, che precede Timo Glock (Team RMG) e l'Audi di Jamie Green (Team Rosberg).

Ottavo Marco Wittmann con la M4 del Team RMG, che si tiene dietro per un soffio quella del Team RMR con sopra Lucas Auer e un deludente Mike Rockenfeller al volante dell'Audi del Team Phoenix.

Masticano amaro sia Jonathan Aberdein (BMW Team RMR) che Loïc Duval (Audi Sport Team Phoenix), ritrovatisi in undicesima e tredicesima posizione dopo che i commissari hanno cancellato loro il miglior crono personale per non aver rispettato i track limits.

Fra i due si piazza un Robert Kubica in netto miglioramento con la BMW M4 privata della ART Grand Prix, ad 1"9 dalla vetta.

Completano la graduatoria i ragazzi del Team WRT: l'Audi di Fabio Scherer fa meglio di quella di Harrison Newey, mentre è K.O. la RS 5 di Ferdinand Habsburg dopo il botto delle Libere di ieri mattina che ha danneggiato irreparabilmente la macchina dell'austriaco.