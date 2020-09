DTM: Muller è imprendibile, pole per Gara 1 del Nurburgring

Seconda Pole Position stagionale per Nico Müller, che al Nürburgring (versione GP Strecke da 5,148km) è andato a firmare il miglior crono nella Qualifica per stabilire la griglia di partenza di Gara 1 di oggi pomeriggio.

Il leader del DTM ha beffato il Campione in carica René Rast proprio all'ultima tornata a disposizione, piazzando l'Audi RS 5 preparata dal Team Abt Sportsline per un paio di decimi davanti a quella del rivale griffato Team Rosberg, che ha mancato il miglioramento in chiusura di sessione.

Terzo posto per Robin Frijns, che però si becca mezzo secondo dal compagno di squadra svizzero, mentre un ottimo Marco Wittmann porta la BMW M4 del Team RMG in seconda fila, precedendo le Audi di Mike Rockenfeller (Team Phoenix) e Ferdinand Habsburg, il più rapido dei piloti privati del Team WRT.

Dopo un buon avvio, Sheldon Van Der Linde conclude solamente settimo sulla BMW M4 del Team RBM, mettendosi alle spalle le Audi dei deludenti Jamie Green (Team Rosberg) e Loïc Duval (Team Phoenix), reduce dalla Pole in quel di Assen.

In Top10 troviamo anche la BMW di Philipp Eng (Team RBM), seguito da quelle di Lucas Auer (Team RMR), Timo Glock (Team RMG) e Jonathan Aberdein (Team RMR), con Robert Kubica che porta la sua M4 messa a punto dalla ART Grand Prix quindicesima nella morsa delle altre due Audi private del Team WRT, affidate ad Harrison Newey e Fabio Scherer.