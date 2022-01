Petrucci: “Alla Dakar ho sentito più pressione che in MotoGP”

Carica lettore audio

Sono le 10 di mattina di un giovedì quando Motorsport.com chiacchiera con un Danilo Petrucci che non mostra alcun segno della stanchezza che ci si potrebbe aspettare da un essere umano dopo due settimane infernali a disputare la tua prima Dakar nel deserto dell'Arabia Saudita.

Anche attraverso l'occhio senz'anima di una telecamera Zoom, Petrucci è riuscito a riempire il salotto di colui che scrive queste righe con un entusiasmo senza limiti e con un bel po’ di risate di gusto mentre raccontava quella che ha definito “una delle esperienze più belle della mia vita”.

Mentre la maggior parte di noi ha trascorso gli ultimi attimi tra il 2021 e il 2022 godendosi il periodo di festa e riprendendosi da sbornie, Petrucci ha concluso la sua gloriosa carriera in MotoGP e si stava preparando per un cambiamento radicale: era pronto ad affrontare la Dakar con KTM (con cui aveva corso in MotoGP nel 2021) su una 450 Rally Tech 3-liveried.

Ma se pensavate che pianificare le visite di Natale dai suoceri fosse stressante, vi raccontiamo l’inverno di Petrucci. A dicembre si è rotto la caviglia mentre si allenava sulla sua moto Dakar a Dubai. Lì per lì il suo debutto nel rally sembrava finito, perché, come aveva affermato, “il medico mi ha suggerito di non andare a correre”. Ma alcuni consigli medici mentre era a casa e uno staff buono intorno a lui hanno tenuto in vita il suo sogno di correre la Dakar.

Quando è arrivato in Arabia Saudita la settimana prima del rally, Petrucci è stato sottoposto a un test PCR prima di fare uno shakedown sulla sua KTM. Il tampone è risultato positivo, e ancora una volta, il suo sogno Dakar sembrava infranto. Questo è quando i dubbi hanno iniziato a insinuarsi nella sua mente.

“Sono arrivato, ho fatto il PCR e poi sono andato a provare la moto, perché erano 20 giorni che non guidavo. Ho fatto un giro e quando sono tornato indietro mi hanno detto che ero positivo al Covid. Era come se qualcuno volesse provare a dirmi che non dovevo fare questa gara. Allora mi sono messo in isolamento. Il giorno dopo ho fatto un altro PCR, poi un altro ancora il giorno successivo, che era l’ultimo giorno prima dell’inizio della Dakar, ma fortunatamente era negativo”.

Quel risultato negativo è tornato nelle prime ore del 31 dicembre, ovvero il giorno prima dell'inizio del rally. I preparativi non sono stati tutti negativi, però: “Per questioni di sicurezza sono rimasto isolato, infatti ho dormito per quattro o cinque giorni in tenda ed è stato bellissimo, perché non l’avevo mai fatto, specialmente in mezzo al deserto. Arrivava la notte e non sapevamo dove fossimo, non c’erano luci, non c’era un rumore, niente intorno a me ed è stato davvero bello vedere tutte le stelle di notte. Il giorno dopo è iniziata la mia Dakar”.

Il passaggio di Petrucci alla Dakar - che aveva rivelato per la prima volta a Motorsport.com nel giugno del 2021 - è stato accolto con un po' di scetticismo, a causa della preoccupazione per l'italiano. Dal 1979, ben 76 concorrenti sono morti gareggiando all'evento, 23 dei quali erano su due ruote. Alcuni dei piloti più esperti della Dakar hanno ritenuto che il debutto di Petrucci nel rally raid sarebbe dovuto avvenire in modo più tranquillo. “I ragazzi più esperti, soprattutto quelli che hanno vinto dicono, 'Ok, è bello, ma devi andare in un tour con i tuoi amici, perché non hai esperienza nel deserto, è davvero, davvero difficile e soprattutto è pericoloso”, ha osservato Petrucci.

Quel consiglio non è stato ascoltato, ma non per arroganza o spavalderia. Il fuoristrada fa parte del regime di allenamento di un pilota di MotoGP e per la maggior parte sono tutti piuttosto abili. Per Petrucci, il fuoristrada è qualcosa con cui è letteralmente cresciuto e si è formato. La sua altezza di poco meno di un metro e ottanta e il peso di 80 kg (circa 15-20 kg in più rispetto al resto della griglia della MotoGP) sono la corporatura ideale per affrontare i paesaggi ostili in cui si svolgono generalmente i rally raid.

Dopo un solido inizio del suo rally, con un 13esimo posto al termine della tappa di apertura, nella seconda tappa Petrucci stava lottando per le prime cinque posizioni. Ma la sfortuna ci ha messo del suo ancora una volta, quando mancavano 115 km alla fine. La sua KTM ha accusato un problema tecnico, e non sapendo come risolverlo, Petrux è andato a prendere il suo cellulare per chiamare la sua squadra – scoprendo solo in quel momento di non avere né telefono, né portafoglio, né documenti (passaporto e patente).

Bloccato, Petrucci non ha avuto altra scelta che avvisare gli organizzatori della sua situazione. È stata così inviata una squadra di recupero è stata inviata per salvarlo, ma questo significava che gli sarebbe stata inflitta una penalità di tempo che alla fine ha messo fine alle sue possibilità di rivendicare la vittoria assoluta. Quella penalità significava che poteva rientrare nel rally per la terza tappa se la moto fosse stata riparata, ma le voci interne ancora una volta hanno iniziato a instillare il dubbio.

“Mi sono fatto domande, ero in dubbio, perché ho detto che non era possibile che tutte queste cose accadessero tutte a me", ha detto dopo i problemi della seconda tappa. "Ma allo stesso tempo mi sono detto che non potevo tornare a casa perché non avevo né cellulare né passaporto. Non avevo niente per tornare a casa. Allora ho detto, 'ok, proviamo, sei qui per fare esperienza'. E da quel momento in poi, in un giorno sono riuscito a recuperare molte posizioni”.

La sua squadra ha infatti sistemato la moto e Petrucci è stato in grado di tornare in gara per continuare il suo processo di apprendimento. E la sua resilienza sarebbe stata premiata quel giorno... più o meno. Ha concluso la tappa al terzo posto rivendicando “un podio”, ma è stato penalizzato per una trasgressione della zona di velocità. Poi nella quinta tappa tutto si è risolto.

Perdendosi in un punto di passaggio insieme ad un certo numero di piloti, Petrucci ha fortunatamente finito per trovare una via d'uscita e ha concluso la tappa a poco meno di sei minuti dal vincitore Toby Price. Il suo collega KTM però è stato penalizzato di sei minuti per un'infrazione di velocità. Questo ha portato Petrucci a diventare il primo pilota di MotoGP della storia a vincere una tappa del Rally Dakar.

È stato un risultato che ha mandato in fibrillazione i social media, poiché le gesta di Petrucci alla Dakar hanno suscitato interesse in lungo e in largo. Inoltre, ancora una volta è stato dimostrato l'affetto genuino che il paddock della MotoGP prova nei confronti di Petrucci, con il grande sostegno da parte dei suoi ex colleghi. Il supporto è stato così tanto, infatti, che Petrucci ha iniziato a fare delle dirette su Instagram per tenere tutti aggiornati.

"È stato così, così bello, perché davvero, ho un buon rapporto con tutti i piloti in MotoGP, con i miei vecchi colleghi e tutte le persone della MotoGP nel paddock", ha detto Petrucci, che ha definito la sua vittoria di tappa qualcosa di veramente inaspettato. “Davvero ho ricevuto messaggi da tutti loro, da Carmelo Ezpeleta che mi ha scritto il giorno che ero sul podio, fino alle ultime persone che lavorano in MotoGP. Davvero un sacco di gente mi ha mandato un messaggio, o stavano guardando le mie dirette su Instagram. Questa idea è partita perché molte volte durante la mia vita, e soprattutto durante la mia carriera e soprattutto durante la mia esperienza alla Dakar ho detto ‘se ora mi metto una GoPro in testa e mi filmo diventerò ricco’!"

La vittoria di tappa di Petrucci però non è stata senza incidenti, come prevedibile: Petrucci ha dovuto affrontare un ostacolo che la maggior parte dei piloti MotoGP probabilmente non incontrerà mai...un cammello! E nella quinta tappa, l'apparizione di un cammello (che può pesare fino a 1000 kg ed essere alto più di un metro e ottanta) mentre arrivava su una duna lo ha costretto a evitare l'azione e a cadere. Non irragionevolmente, "voleva uccidere" il cammello incriminato. Questo lo ha portato a sparare un colpo al regime saudita, orribilmente patriarcale, nella sua diretta Instagram, dicendo che non è andato avanti con il suo assalto al cammello perché nel paese sono più apprezzati delle donne.

"Quando ho attraversato la linea della tappa, ho detto, 'Cazzo, c'era un cammello in pista'", ha ricordato Petrucci. "E gli altri piloti hanno detto 'Sì, abbiamo visto il cammello, abbiamo visto il cammello'. Ho detto 'cazzo, ma l'ho quasi ucciso' perché è davvero, davvero enorme ed è alto più di tre metri.

Così, quando l'ho visto ho detto che se mi fossi scontrato con lui mi sarei distrutto". Quando l'ho spiegato alle persone dell'organizzazione mi hanno detto: 'non dire che hai colpito il cammello'. Ho detto 'non ho colpito il cammello'. E loro dicono, 'no, perché qui se uccidi un cammello, devi ripagare la gente'. E io ho detto 'no, non preoccuparti, sono stato io ad essermi quasi ucciso'. E poi riconosco che si preoccupavano molto dei cammelli. Per questo dico che si preoccupano più di loro che della donna, ma per fortuna non ho avuto grossi problemi con loro".

L'unico piccolo problema che ha avuto con questo commento è stato durante il suo viaggio all'ambasciata saudita per riavere il suo passaporto, quando è stato interrogato in merito. Nel modo tipicamente non convenzionale che aveva già caratterizzato la Dakar di Petrucci, ha saputo della sua vittoria di tappa cinque mentre era nell'ambasciata saudita.

Il resto della Dakar di Petrucci è stato un insieme di alti e bassi, con cadute, infortuni e problemi di navigazione che gli hanno impedito di raggiungere altri risultati da favola. Ammette che la pressione che ha sentito dopo quella vittoria di tappa è stata ancora più grande di quella che ha sperimentato in MotoGP e ha scoperto che il solo fatto di arrivare al traguardo del rally era una sfida in sé. "Purtroppo, dopo la prima vittoria di tappa ho imparato che c'era ancora più pressione di quella che avevo in MotoGP, perché tutti mi guardavano e dicevano, 'hai già fatto qualcosa di veramente oltre le aspettative del 100% del mondo'", ha ammesso candidamente.

"Quindi, anche dalla mia squadra, tutti dicono, 'ok, ora devi andare al traguardo'. E non è facile. Ho scoperto che non è la cosa più facile perché è difficile quasi quanto vincere una tappa. Quindi sì, fino all'ultimo momento, soprattutto perché negli ultimi due giorni ho fatto due cadute molto grandi alla fine della tappa. Forse ero stanco, ma non lo so. Quindi sì, ho pensato molto alla mia vita e alla mia forma durante la Dakar”.

