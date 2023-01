Dakar | Video: che rischio nel guado per la Gutierrez!

Carica lettore audio

La vita alla Dakar è stata complicata dalla pioggia caduta nella terza tappa della 45° edizione, con molti piloti che hanno sofferto a causa degli allagamenti. Tra coloro che sono rimasti bloccati c'è Cristina Gutiérrez, che sta lottando per la vittoria nella categoria T3 con il suo buggy Red Bull Can-Am.

La nativa di Burgos ha vinto il Prologo, dando una buona indicazione di quanto potesse essere competitiva nella corsa più dura del mondo, ma con il passare delle prove speciali le sue speranze si sono infrante a causa di vari problemi meccanici. Nel terzo giorno di gara, la spagnola è rimasta bloccata in uno dei fiumi che si sono formati lungo il percorso di 447 chilometri dal bivacco AlUla a quello di Ha'il.

Un video che ha postato sui suoi social network ha mostrato le sofferenze che ha dovuto affrontare e, come ha riconosciuto poco dopo ai giornalisti spagnoli che si trovavano sul posto, è stato molto pericoloso e ha rischiato di capottarsi.

"A questo si aggiunge il freddo, la pioggia, lo stress, l'assenza di freni e di parabrezza... per 378 chilometri", ha scritto in un post sul suo account ufficiale di Instagram, con un messaggio che mostra la sua evidente frustrazione. "Parla per me, perché non posso farlo!".

La classifica provvisoria la vede al decimo posto, a quasi due ore dal leader della categoria T3, il suo compagno di squadra della Can-Am Red Bull, Seth Quintero, all'ultimo punto di controllo al chilometro 335.