Dakar | Ecco come si preparano i piloti per l'edizione 2023

Due settimane, più di 8.500 chilometri di gara e un deserto da scoprire: ecco cosa incontrano i piloti in ogni edizione della Dakar, forse la gara più dura del mondo. Raggiungere il traguardo e festeggiare la vittoria è qualcosa di riservato solo ai migliori, e lo dimostrano i nomi di una lista già storica, come Stéphane Peterhansel, Nasser Al-Attiyah, Carlos Sainz e Sam Sunderland, anche se ci sono altre leggende che cercano la gloria per la prima volta, come nel caso di Sébastien Loeb.

Tutti loro, e molti altri, si recano in Arabia Saudita e si allenano duramente per un anno intero per prepararsi all'evento nel Golfo Persico. Grazie ad un video pubblicato da uno degli sponsor dei partecipanti, Red Bull, abbiamo potuto scoprire in prima persona cosa rende così speciale la Dakar, una leggenda iniziata nel 1978.

"Alla Dakar bisogna avere rispetto", dice il vincitore dello scorso anno nella categoria auto, Nasser Al-Attiyah, che vuole ripetersi nel 2023 e andare a caccia del suo quinto successo, ma è consapevole di quanto sia dura. "È molto, molto difficile ed è anche molto facile arrendersi".

Il suo copilota, il francese Matthieu Baumel, è sulla stessa linea di pensiero del qatariota, con il quale parteciperà per la nona volta (tredici in totale), anche se ha le idee molto chiare su ciò che deve fare: "Partecipare alla Dakar è qualcosa di molto speciale, è un sogno, mi preparo tutto l'anno per essere perfetto per quei 14 giorni".

Uno dei suoi maggiori rivali per la corona nel deserto saudita è nientemeno che il nove volte campione del mondo WRC Sébastien Loeb, che fornisce la chiave dell'evento: "Stiamo guidando in mezzo al nulla, all'inizio della tappa non sappiamo dove stiamo andando. In una gara di 14 giorni è molto difficile calcolare tutto, l'importante è mantenere la mente lucida, con cose positive e rimanere motivati".

Tuttavia, non sono gli unici a lottare per il trofeo del vincitore, in quanto Audi è convinta di poter lottare con la sua RS Q e-tron E2, con Carlos Sainz che ritiene che "per arrivare e non soffrire durante la gara, bisogna lavorare molto prima" e Monsieur Dakar, Stéphane Peterhansel, il pilota che ha vinto più volte, che dice che se c'è una gara da vincere "è la Dakar".

Anche se saranno i protagonisti assoluti della loro lotta, ci sono altre categorie in cui piloti come Cristina Gutiérrez cercheranno di vincere: "Bisogna mantenere la calma nei momenti difficili, e credo che questa sia la gara migliore per metterti in questa situazione".

Su due ruote, l'avventura è uguale o addirittura più impegnativa, poiché sono solo il pilota e la moto ad affrontare le centinaia di chilometri quotidiani. Il difensore del trofeo, Sam Sunderland, è un altro di quelli che condividono l'opinione di Sébastien Loeb, e crede che ci sia qualcosa da scoprire ogni giorno: "È proprio la sfida che ti dà la Dakar, che non sai mai cosa succederà. Ogni mattina non sai dove andrai, ci sono sempre cose nuove, posti nuovi e persone nuove".

Solo il cronometro dirà chi prenderà il trofeo Touareg al traguardo nella città di Dammam il 15 gennaio 2023, ma ciò che è certo è che i 632 concorrenti lotteranno con i loro veicoli e contro se stessi per tagliare il traguardo della 45° edizione della Dakar.