Dakar | Moto, Tappa 6: vince Luciano Benavides, ma Howes allunga

Carica lettore audio

A causa della pioggia torrenziale caduta nei giorni scorsi in Arabia Saudita, il percorso della sesta speciale della Dakar è stato accorciato di 100 chilometri, ma i 358 chilometri cronometrati rimasti sono bastati a Skyler Howes per consolidare la sua leadership nella gara riservata alle moto.

Il pilota statunitense, che si era portato al comando ieri approfittando delle difficoltà di un febbricitante Daniel Sanders, ha sfiorato la vittoria di tappa in una giornata che è stata letteralmente dominata dalle Husqvarna, visto che sul traguardo lo ha preceduto solo il compagno di squadra Luciano Benavides, staccandolo di 1'03". L'argentino quindi è diventato il settimo vincitore di tappa differente in altrettanti giorni di gara.

Come detto, il percorso accorciato ha però sorriso all'americano, che ha incrementato il suo margine nei confronti del rivale più tosto nella classifica generale, ovvero Toby Price. Il pilota della KTM ha chiuso terzo, con un gap di 2'28". Tuttavia, grazie ad un abbuono di 1'36" guadagnato aprendo la pista, l'australiano ha visto salire a soli 3'31" il suo distacco su Howes nella generale.

L'incidente di ieri, nel quale Price ha urtato il suo casco, è stato davvero solo un grande spavento per Joan Barreda, che oggi è risultato il migliore tra i piloti Honda con il quarto tempo, a soli 2'29" dal tempo di Benavides. Lo spagnolo ora quindi è quarto anche nella generale, staccato di 10'57". Tra lui e Price però c'è anche l'altro Benavides, Kevin, che oggi con la sua KTM ha chiuso con il quinto tempo a 2'41" e nella generale ha un divario di sette minuti.

A completare la top 5 nella generale c'è sempre Adrien Van Beveren. Nonostante un abbuono di 4'47", il vincitore della tappa di ieri non è andato oltre all'11° posto nella speciale di oggi, anche se nella classifica assoluta resta ancora pienamente in corsa, visto che la sua posizione è rimasta immutata e il suo gap è salito, ma rimane di 12'18", comunque poco dopo sette giorni di gara compreso il Prologo.

Se ha ceduto una posizione nei confronti di Barreda, infatti, il francese è riuscito però a superare Mason Klein, oggi decisamente poco brillante con la KTM del BAS World Racing e solo 12° nella speciale dopo essere incappato anche in due cadute. Lo statunitense ha perso anche un'altra posizione a favore della Honda di Pablo Quintanilla, ma anche per lui vale lo stesso discorso già fatto per gli altri piloti già citati, visto che il gap da Howes rimane di 12'46".

Dopo le difficoltà di ieri, oggi Sanders sembra aver ritrovato una condizione fisica migliore, ma il pilota della GasGas ha comunque chiuso con il settimo tempo, alle spalle anche della Honda di Nacho Cornejo. Nella generale però per lui la situazione è rimasta molto simile a ieri, perché è in ottava posizione a poco meno di 20 minuti.

A completare la top 10 ci sono l'altra Husqvarna di Luciano Benavides, che con il successo odierno si è portato in nona piazza, davanti alla Honda di Nacho Cornejo, che si è visto soffiare la posizione pur potendo contare su un abbuono di 3'33". Bisogna segnalare anche la bella prestazione della Legend Stefan Svitko, che oggi si è portato a casa il nono tempo di giornata, proiettandosi per la prima volta nelle posizioni di vertice dall'inizio della corsa, ma ancora distante nella generale.

Per quanto riguarda la classifica della Rally 2, Romain Dumontier continua ad incrementare il suo margine nei confronti di Paolo Lucci. Il francese ha chiuso la speciale con il 19° tempo, mentre l'italiano si è dovuto accontentare del 22°. I due sono sempre in 17° ed in 18° posizione nella generale, anche se il pilota di Castiglion Fiorentino ora è staccato di una decina di minuti dalla vetta della sua classe.

Quad: finalmente fa centro anche Andujar

Dopo averla solo sfiorata nelle primissime giornate di gara, Manuel Andujar è finalmente riuscito a centrare la sua prima vittoria di tappa in questa edizione della Dakar nella gara riservata ai Quad. Il pilota argentino ha avuto la meglio per 4'17" nei confronti del francese Alexandre Giroud. Tuttavia, pur essendo alla seconda giornata di fila senza il successo di tappa, il campione in carica ha consolidato la sua leadership nella classifica generale.

Il suo diretto inseguitore, Francisco Moreno, infatti oggi ha chiuso in terza posizione, staccato di 7'26" da Andujar. Dunque, l'assoluta ora vede Giroud sempre al comando con 42'57" di vantaggio nei confronti del rivale argentino.

Cambia invece il nome che occupa la terza posizione della generale, passata ora nelle mani di Pablo Copetti: allo statunitense è bastato il quarto posto di tappa, a 10'39", per riuscire a scavalcare Laitvydas Kancius, visto che il lituano è rimasto fermo dopo 109 chilometri a causa di un problema tecnico al suo quad.

Tra le altre cose, pur essendo ripartito, è ancora lontanissimo dal traguardo, quindi per lui le chance di continuare a battagliare per il podio sembrano essere andate definitivamente in fumo. Un duello che invece sembra apertissimo per Copetti ed Andujar, entrambi staccati di oltre un'ora ma separati tra loro da appena una ventina di minuti.

Dakar 2023 | Classifica generale moto dopo la sesta tappa

Pos Pilota Moto Tempo/Gap Penalità 1 Skyler Howes Husqvarna 26.31'52” 2 Toby Price KTM +3'31" 3 Kevin Benavides KTM +7'01" +3'00" 4 Joan Barreda Honda +10'57" +1'00" 5 Adrien Van Beveren Honda +12'20" 6 Pablo Quintanilla Honda +12'22" +2'00" 7 Mason Klein KTM +12'46" +2'00" 8 Daniel Sanders GasGas +19'54" +4'00" 9 Luciano Benavides Husqvarna +24'07" 10 Nacho Cornejo Honda +24'23" Dakar 2023 | Classifica generale quad dopo la sesta tappa Pos Pilota Quad Tempo/Gap Penalità 1 Alexandre Giroud Yamaha 32.58'54” 2 Francisco Moreno Yamaha +42'57" 3 Pablo Copetti Yamaha +1.23'43" 4 Manuel Andujar Yamaha +1.43'42" +1'00" 5 Juraj Varga Yamaha +2.18'53" +5'00"