Dakar | Crash per Peterhansel: il copilota Boulanger in ospedale

La Tappa 6 della Dakar 2023 rischia di dare un colpo durissimo ad Audi Sport dal punto di vista sportivo.

Al chilometro 212 della Tappa che porta da Ha'il a Riyadh le Audi RS Q e-tron E2 di Stéphane Peterhansel e Carlos Sainz sono state protagoniste di incidenti. Entrambe nella medesima zona della prova di oggi.

Ad avere la peggio, però, è stato Edouard Boulanger. Il navigatore di Stéphane Peterhansel ha avvertito forti dolori alla schiena in seguito all'incidente ed è stato elitrasportato in ospedale, sotto shock.

Stéphane Peterhansel, Edouard Boulanger, Audi RS Q e-tron E2 Photo by: Audi Communications Motorsport

In attesa di capire di più sulle condizioni di salute di Boulanger, il dato di fatto è che Stéphane Peterhansel sarà costretto al ritiro. Un peccato per il 14 volte vincitore della Dakar, capace di risalire in seconda posizione nella classifica generale dopo un avvio complicato.

Carlos Sainz e Lucas Cruz, invece, stanno lavorando alacremente sulla loro Audi RS Q e-tron E2 per cercare di aggiustarla e tornare in gara. Si è infatti verificato un guasto meccanico probabilmente in seguito all'incidente avuto nel medesimo chilometro in cui si è infortunato Boulanger.

Nella tappa odierna Carlos Sainz si trovava in quarta posizione, a un paio di minuti dai vertici della classifica provvisoria di tappa. Peterhansel, invece, era fuori dalla Top 10.