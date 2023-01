Dakar | Moto, Tappa 11: tris di Benavides, Howes torna leader

Carica lettore audio

Non c'è due senza tre. Per la terza volta in questa 45° edizione della Dakar, l'Husqvarna si ritrova a festeggiare una giornata in cui Luciano Benavides le ha regalato il successo di tappa e Skyler Howes è al comando della classifica generale. E' questo il bilancio dell'11° tappa, la prima parte della Marathon per le moto, che conduceva da Shaybah ad Empty Quarter attraverso 274 chilometri cronometrati.

Il pilota argentino è stato proprio alle spalle del compagno di squadra fino al km 89, poi ha preso il comando delle operazioni al km 142 e lo ha mantenuto fino al traguardo della speciale, sul quale si è presentato con un margine di 1'38" nei confronti del diretto inseguitore, che alla fine è risultato essere Daniel Sanders della GasGas.

Dal canto suo, dopo la speciale deludente di ieri, Howes è stato bravo a sfruttare la possibilità di prendere il via solo per 18° questa mattina e, anche se ha perso un po' di terreno nel finale, ha chiuso quarto con un distacco di 2'09" dal compagno di marchio, appena 13" alle spalle della KTM di Toby Price.

Complice anche il decimo posto finale a 6'22" dell'altro Benavides, Kevin, che ieri aveva preso la leadership, il pilota statunitense si è ripreso la vetta della generale, anche se le due KTM lo insidiano veramente da vicino, con Price che è distanziato di appena 28" e Kevin Benavides che è terzo a 2'44". Distacchi davvero minimi quando mancano solamente tre giorni all'arrivo finale di Dammam.

Nella tappa di oggi non se l'è cavata affatto male anche Pablo Quintanilla, autore del quinto tempo a 2'54". In questo modo il pilota cileno si è preso la palma di miglior pilota Honda sia nella speciale che nella generale, nella quale è andato ad occupare la quarta posizione, scavalcando il compagno di squadra Adrien Van Beveren, oggi solamente 17° a 9'10", ma dotato di un abbuono di 3'10" essendo stato costretto ad aprire la pista insieme al vincitore della tappa di ieri, Ross Branch (19° a fine speciale).

Il distacco dei due portacolori della Casa giapponese lascia ancora aperta la porta ad una speranza, anche se con una gara tirata come lo è stata finora quella di quest'anno sembrano iniziare ad essere abbastanza importanti: 14'14" per Quintanilla e 15'24" per Van Beveren. Chi invece forse si è svegliato un po' troppo tardi è Luciano Benavides, che di giorno in giorno sta riducendo il suo gap dalla vetta con i suoi successi di tappa, ma è sesto a 18'06". Con una prima settimana migliore, forse sarebbe della partita anche lui.

Un paio di posizioni invece le ha guadagnate Sanders, per il quale forse vale il discorso opposto di Benavides, visto che quello di oggi è stato solo il suo primo squillo nella seconda settimana di gara, dopo che nella prima invece era stato piuttosto brillante. L'australiano della GasGas ora è settimo a 21'40, ma ha scavalcato in un colpo solo sia Nacho Cornejo che Mason Klein. In particolare il giovane statunitense oggi ha faticato parecchio, chiudendo 27° ed incassando quasi 20 minuti di distacco.

Per quanto riguarda la categoria Rally 2, Romain Dumontier ha consolidato la sua leadership con una prestazione molto solida. Il pilota francese ha infatti staccato il settimo tempo assoluto, a soli 5'34" dal vincitore di giornata. In realtà è stata buona anche la speciale di Paolo Lucci, 18° assoluto e terzo di classe a 11'24". Nella generale però la forbice tra i due è sempre più ampia: nonostante 16 minuti di penalità, il francese precede l'italiano di quasi 23 minuti.

Trattandosi di una tappa Marathon, ora i piloti si recheranno ad un bivacco dove non avranno assistenza, quindi saranno solamente loro a poter lavorare sui propri mezzi in caso di necessità. Prima di ritrovare i loro meccanici, dovranno quindi affrontare i 185 km di speciale di domani, che li ricondurranno al bivacco di Shaybah.

Quad: Medeiros concede il bis, Andujar alza bandiera bianca

La gara dei quad ha offerto un colpo di scena per quanto riguarda la battaglia per il podio, con Manuel Andujar che ha accusato un problema meccanico dopo 70 km. L'argentino ha provato invano a riparare il suo mezzo fino a quando è arrivato il momento della resa e la chiamata ai soccorsi che ha messo la parola fine ai suoi sogni di gloria.

La prima parte della tappa Marathon ha regalato la seconda gioia a Marcelo Medeiros, con il brasiliano che si è imposto nella speciale per il secondo giorno di fila, precedendo alla fine il leader della corsa, Alexandre Giroud, di poco più di sei minuti.

Questo vuol dire che il francese è riuscito ad incrementare ulteriormente, seppur di poco, il suo margine nei confronti del diretto inseguitore Francisco Moreno, oggi terzo a 8'36". Nella generale ora i due sono separati tra loro da circa un'ora e venti minuti.

Con il ko di Andujar, Pablo Copetti si è ripreso facilmente la terza posizione, nononstante oggi non abbia brillato particolarmente, chiudendo settimo a 11'52". Tuttavia, ora viaggia con un margine di oltre un'ora e dieci minuti nei confronti di Juraj Varga. Entra nella top 5 poi anche Giovanni Enrico, oggi autore del quarto tempo a 8'39", ma distanziato di oltre cinque ore e mezza nella generale.

Dakar 2023 | Classifica generale moto dopo l'undicesima tappa

Pos Pilota Moto Tempo/Gap Penalità 1 Skyler Howes Husqvarna 38.47’43” +1'00" 2 Toby Price KTM +0'28" +1'00" 3 Kevin Benavides KTM +2'44" +3'00" 4 Pablo Quintanilla Honda +14'14" +2'00" 5 Adrien Van Beveren Honda +15'24" 6 Luciano Benavides Husqvarna +18'06" 7 Daniel Sanders GasGas +21'40" +4'00" 8 Nacho Cornejo Honda +25'40" 9 Mason Klein KTM +31'35" +4'00" 10 Matthias Walkner KTM +44'45" Dakar 2023 | Classifica generale quad dopo l'undicesima tappa Pos Pilota Quad Tempo/Gap Penalità 1 Alexandre Giroud Yamaha 48.31’56” 2 Francisco Moreno Yamaha +1.20'23" 3 Pablo Copetti Yamaha +2.07'18" +15'00" 4 Juraj Varga Yamaha +3.19'32" +33'00" 5 Giovanni Enrico Yamaha +5.35'33" +35'00"