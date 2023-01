Dakar | Moto, Tappa 5: Van Beveren fa centro, Howes nuovo leader

Carica lettore audio

La Dakar 2023 si è fermata ad Ha'il anche per la quinta tappa, ma a differenza di ieri la carovana ha dovuto affrontare un anello tutto a base di dune e sabbia, con una speciale che prevedeva 373 km cronometrati.

Come sempre, ad aprire le danze sono stati i protagonisti della categoria moto, nella quale abbiamo assistito al proseguimento della progressione di Adrien Van Beveren. Ieri il veterano aveva lottato per la prima volta per la vittoria da quando è passato a vestire i colori della Honda, dovendo accontentarsi alla fine del quarto tempo. Oggi invece il francese ha fatto le cose in grande ed ha centrato il bersaglio.

Ad una cinquantina di chilometri dal traguardo sembrava che potesse essere solo il suo abbuono di 41" a metterlo in cima alla classifica, visto che si era presentato al checkpoint con un ritardo di 15" nei confronti del compagno di squadra Nacho Cornejo. Nel tratto conclusivo però è stato più veloce del cileno e lo ha battuto per 13", ancora prima che gli venisse applicato l'abbuono. Un risultato che è valso la terza vittoria di tappa in carriera alla Dakar al pilota transalpino.

Dopo i problemi con la pompa della benzina che lo hanno tormentato negli ultimi 20 chilometri di ieri, Mason Klein non si è perso d'animo ed oggi ha fatto segnare il terzo tempo, staccato di 5'13" da Van Beveren con la sua KTM. Finalmente però ha lasciato un segno tangibile pure Matthias Walkner, risalito fino al quarto tempo di tappa dopo cinque giorni di totale anonimato o quasi, visto che era apparso sulle cronache solo per essersi fermato a soccorrere Sam Sunderland nella prima tappa.

Dal quinto in giù invece la classifica di giornata potrebbe anche essere leggermente ridisegnata, visto che troviamo diversi piloti che a 20 chilometri dal traguardo si sono fermati a soccorrere Joan Barreda, incappato in una caduta che comunque non gli ha impedito di proseguire. Va detto, tuttavia, che lo spagnolo della Honda stesso non sembra aver perso troppo in questa dinamica, visto che al km 326 era 12'29" da Van Beveren ed ha chiuso a 14 minuti esatti, accreditato però del 14° tempo.

"Bang Bang" in quel momento stava viaggiando con piloti che invece hanno fatto meglio di lui, come Toby Price e Skyler Howes, rispettivamente quinto e sesto di giornata a 8'41" e 10'05". Risultato pesante per lo statunitense della Husqvarna, che grazie anche ad un abbuono di 1'47" è balzato in testa alla classifica generale, approfittando della giornata storta dell'ex leader Daniel Sanders, che oggi ha beccato la bellezza di quasi 27 minuti, scivolando addirittura all'ottavo posto a 13'18".

La gara però resta ancora apertissima a qualsiasi risultato, perché alle spalle di Howes i primi sei sono tutti racchiusi nello spazio di meno di cinque minuti, a riprova che la regola degli abbuoni per chi apre la pista introdotta quest'anno sta rendendo tutto ancora più equilibrato. Il diretto inseguitore di Howes ora è Kevin Benavides, oggi settimo a 10'17" e staccato di 44" dallo statunitense nella generale.

In terza posizione, proprio come nella classifica di tappa, è risalito Klein, che si trova a 1'40" dalla vetta, mentre quaranta secondi più indietro c'è l'altra KTM ufficiale di Toby Price. Il balzo avanti più deciso lo ha fatto però Van Beveren, che ora è quinto a 4'22". Nonostante la caduta, grazie al fatto che godeva di un abbuono di 4'25", Barreda rimane in sesta posizione. Tra lui e Sanders poi c'è l'altra Honda di Pablo Quintanilla, oggi solo decimo, ma anche lui con un abbuono di 2'55" che lo tiene a 9'55" da Howes nella generale.

Il bel secondo posto di oggi ha permesso a Cornejo di infilarsi a sua volta nella top 10: il cileno della Honda ora è nono a 17'32", seguito dalla Husqvarna dell'altro Benavides, Luciano, mentre Walkner al momento deve accontentarsi solo dell'11° posto nella generale.

Passaggio di consegne anche nella classe Rally 2, nella quale l'italiano Paolo Lucci purtroppo non è riuscito a reggere il confronto con l'ottima prova del rivale Romain Dumontier. Il francese si è piazzato 15°, pagando appena 14'54", mentre il pilota di Castiglion Fiorentino oggi ha chiuso a poco meno di mezz'ora. Nella generale, dunque, Dumontier ora gli ha soffiato il 17° posto assoluto e la leadership di classe, superandolo di poco meno di quattro minuti.

Tra i big, prosegue la sequenza di problemi per Ross Branch, come ieri tradito dalla sua Hero, che lo ha costretto ad un lungo stop per delle riparazioni dopo 200 km. Per il pilota del Botswana, da qualche anno uno dei protagonisti da tenere d'occhio, i sogni di gloria quindi sono già andati in fumo prima della fine della prima settimana di gara.

Quad: Moreno ferma la striscia vincente di Giroud

#154 Dragon: Francisco Moreno Flores Photo by: A.S.O.

Si potrebbe quasi dire che Francisco Moreno oggi ha fatto la storia nella gara riservata ai Quad. Il pilota argentino ha infatti messo fine al dominio incontrastato di Alexandre Giroud, iscrivendo un nome nuove all'elenco dei vincitori di tappa di questa edizione.

Ha potuto approfittare di una giornata di "pausa" del vincitore della passata edizione, che stavolta non ha trovato il passo giusto ed ha chiuso quinto, distanziato di poco più di sette minuti. Poco male per lui, visto che ha conservato un margine di quasi 40 minuti sul diretto inseguitore nella generale, che è proprio Moreno.

Il sudamericano comunque oggi non ha avuto vita facile, con lo statunitense Pablo Copetti che ha provato fino alla fine a contendergli la vittoria di tappa, presentandosi sul traguardo con un gap di appena 53". Buona però anche la prova del brasiliano Marcelo Medeiros, terzo a 1'24" in risposta ai problemi tecnici che lo avevano attardato ieri.

Non è stata invece una tappa semplice per Manuel Andujar, staccato di 47'03" alla fine della speciale. Un risultato che gli ha fatto perdere il terzo posto nella classifica generale a favore di Laisvydas Kancius, autore del quarto tempo a 5'49, ma cedere anche il quarto a Copetti. Il distacco di questi due nell'assoluta però rimane pesante, perché il lituano è a un'ora e 12 minuti da Giroud.

Dakar 2023 | Classifica generale moto dopo la quinta tappa

Pos Pilota Moto Tempo/Gap Penalità 1 Skyler Howes Husqvarna 23.21’09” 2 Kevin Benavides KTM +0'44" +3'00" 3 Mason Klein KTM +1'40" +2'00" 4 Toby Price KTM +2'20" 5 Adrien Van Beveren Honda +4'22" 6 Joan Barreda Honda +4'52" +1'00" 7 Pablo Quintanilla Honda +9'55" +2'00" 8 Daniel Sanders GasGas +13'18" +4'00" 9 Nacho Cornejo Honda +17'32" 10 Luciano Benavides Husqvarna +20'31" Dakar 2023 | Classifica generale quad dopo la quinta tappa Pos Pilota Quad Tempo/Gap Penalità 1 Alexandre Giroud Yamaha 28.46’12” 2 Francisco Moreno Yamaha +39'48" 3 Laisvydas Kancius Yamaha +1.12'39" +1'00" 4 Pablo Copetti Yamaha +1.17'21" 5 Manuel Andujar Yamaha +1.47'59" +1'00"