Dakar | Van Kasteren in bilico su una duna è rimasto a secco!

Janus Van Kasteren ieri ha vissuto una storia abbastanza incredibile con il suo camion Iveco Powerstar del team Boss Machinery team De Rooy.

Nella speciale circolare numero 4 da Ha’Il a Ha’Il era nei primi cinque e, nonostante un problema al motore Cursor, era convinto di poter restare in lizza per le prime posizioni della classifica generale, ma a una quindicina di chilometri dal traguardo l’olandese si è trovato in una situazione certamente insolita.

Il Powerstar #502 arrivato sull’apice di una duna stretta si è pericolosamente inclinato all’inizio della discesa con un angolo anomalo. Il colmo è che il motore Cursor 13 si è spento in quella situazione delicata. Il 6 cilindri da 13 litri capace di 1.000 cavalli e una coppia da 5.000 Nm si è ammutolito. Ogni tentativo di rimetterlo in moto è stato negativo, tanto che Janus ha pensato che il propulsore avesse ceduto all’improvviso, anche se gli strumenti di bordo non davano le informazioni di un ko.

#502 Boss Machinery Team De Rooy Iveco: Janus van Kasteren, Darek Rodewald, Marcel Snijders Photo by: A.S.O.

Janus non ha perso la calma e ha cercato di capire come fosse possibile uscire da quella situazione insolita senza dover fare ricorso al traino per trarsi d’impaccio. Il meccanico Darek Rodewald ha potuto constatare che l’inclinazione del mezzo sulla duna non permetteva alla pompa del gasolio nel serbatoio di pescare il carburante necessario a finire la tappa.

E allora Janus van Kasteren, il navigatore Marcel Snijders e Darek si sono armati di santa pazienza e con le pale in dotazione hanno cominciato a scavare sotto alle ruote dell’Iveco nel tentativo di riallineare il bisonte fino a un’inclinazione che permettesse di alimentare il Cursor per la rimessa in moto.

L’operazione, per quanto complicata, è andata a buon fine, dopo uno sforzo fisico notevole. L’Iveco del team De Rooy è arrivato alla bandiera a scacchi con un ritardo di 57’35” dal vincitore della tappa, Martin Macik che lo mantiene a un distacco che lo potrebbe ancora mantenere nella lotta per il successo.

Il problema al motore, ovviamente, non era stato risolto, ma i meccanici di De Rooy nella notte hanno sostituito le parti danneggiate e Janus ha iniziato la speciale numero 5 al comando…