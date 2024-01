Dakar | Moto, Tappa 6B: centro di van Beveren, Brabec leader al riposo

Il primo esperimento di tappa di 48 Ore della Dakar sembra aver funzionato, visto che ha dato uno scossone alla classifica dell'edizione 2024, anche se probabilmente inviterà anche la Direzione Gara a provare a fare qualche accorgimento soprattutto per quanto riguarda la categoria moto.

I big delle due ruote, infatti, hanno completato oltre 500 dei 626 chilometri cronometrati previsti tra ieri ed oggi nella prima giornata e questo gliene ha lasciati solamente 112 da completare nella seconda parte della tappa. Se a questo aggiungiamo che i primi otto della classifica generale ripartivano tutti vicini e dallo stesso bivacco, ecco che ci siamo trovati di fronte ad una parte di gara nella quale tutti hanno badato a marcarsi e a non commettere errori.

Non a caso, nelle posizioni di vertice non è cambiato molto rispetto agli equilibri che si erano disegnati nella prima parte di speciale, con Adrien van Beveren che ha gestito alla grande la sua leadership per andare a centrare la sua prima vittoria di tappa in questa edizione, che è anche la sua quarta in carriera alla Dakar. Sul traguardo di Shubataytah, il pilota della Honda ha preceduto di 4'13" la KTM di Toby Price, con l'australiano che quindi ha certificato la sua posizione di miglior pilota del marchio austriaco nella classifica generale, nella quale occupa la quinta piazza con un ritardo di 27 minuti.

Se si guarda alla classifica assoluta della gara, però, questa sorride soprattutto a Ricky Brabec, che si è preso la vetta grazie al terzo posto di tappa a 5'02" dalla Honda gemella. Lo statunitense non ha ancora vinto neanche una speciale quest'anno, ma arriva al meritato giorno di riposo guardando tutti dall'alto verso il basso, anche se il suo margine sul diretto inseguitore Ross Branch è di appena 51 secondi.

Il portacolori della Hero è stato regolarissimo in questa prima settimana di gara e anche oggi è stato lontano dai guai, chiudendo la tappa a 9'40" dal vincitore. Al momento però è abbastanza accerchiato dallo squadrone Honda in una gara più aperta che mai, che a sei tappe dalla fine vede i primi tre tutti racchiusi nello spazio di appena 9'21". Si è ridotto a questo infatti il gap di van Beveren, ora terzo, che ha scavalcato pure il compagno Nacho Cornejo, che paga ora 14'14" su Brabec dopo una tappa di 48 Ore non particolarmente brillante, chiusa con 15'49" di ritardo a cui ha dovuto aggiungere anche 6 minuti di penalità, bruciando di fatto tutti gli abbuoni che aveva guadagnato aprendo la pista ieri.

Detto del quinto posto di Price, il vincitore della passata edizione, l'argentino Kevin Benavides, ora è al sesto posto, distanziato di poco meno di mezz'ora, ma anche lui non ha brillato particolarmente in questi due giorni. Discorso diverso per chi lo segue, ovvero Daniel Sanders, che con la sua GasGas è stato regolarmente al passo dei migliori, chiudendo con il quarto tempo e riportandosi così settimo nella generale, giusto davanti all'Husqvarna del campione del mondo in carica, ovvero l'altro Benavides, Luciano. Per lui nella generale c'è anche una penalità di 15 minuti, quindi inizia a farsi dura continuare a credeci con oltre 47 minuti di ritardo.

Purtroppo dall'elenco dei possibili candidati alla vittoria dobbiamo escludere Pablo Quintanilla, che ieri ha perso circa un'ora e mezza rimanendo senza carburante poco prima del rifornimento. Il cileno ora è precipitato fuori dalla top 10 nella generale e viaggia con un distacco di oltre due ore. E' finito definitivamente out invece Joan Barreda. Lo spagnolo aveva iniziato questa due giorni in condizioni fisiche precarie a causa di un incidente avvenuto nella quinta tappa, ma a generare il suo settimo ritiro in 14 partecipazioni alla Dakar è stata però la sua Hero, che lo ha lasciato a piedi con un problema meccanico al km 529, appena una quindicina dopo la ripartenza di questa mattina.

Per quanto riguarda gli italiani, bisogna registrare l'ennesima bella prestazione di Paolo Lucci, che con la sua KTM ha sfiorato la top 10 di tappa, chiudendo con un divario di 41'54". Un risultato che lo ha portato ad occupare addirittura la 14° piazza nella generale. E' vero che le prime dieci posizioni sono lontane di circa mezz'ora, ma con ancora una settimana di gara da affrontare sognare è lecito.

Quad: Giroud la spunta di un soffio su Andujar

Per quanto riguarda i Quad, bisogna registrare il secondo successo di tappa in questa edizione per il vincitore delle ultime due edizioni, il francese Alexandre Giroud. In questa categoria però la battaglia è stata davvero serratissima, perché dopo quasi 10 ore di speciale c'erano appena 25 secondi a separarlo dal leader della classifica iridata Manuel Andujar.

Un gap che poi è diventato di 1'25", perché entrambi sono incappati in delle penalità: due minuti per il francese e tre invece per l'argentino, che nella generale quindi preserva un vantaggio di 18'54", anche se Giroud per il momento non sembra al momento intenzionato a rendergli la vita facile.

Più staccato invece Marcelo Medeiros, che ha chiuso la tappa con 24 minuti di ritardo ed è precipitato a 44 minuti nella generale, nella quale però il suo piazzamento sul podio è piuttosto saldo, visto che Juraj Varga lo segue con circa un'ora e mezza di gap.

Dakar 2024 | Classifica generale Moto dopo la Tappa 6