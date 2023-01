Dakar | Auto, Tappa 5: Al-Attiyah e Toyota concedono il bis

Carica lettore audio

Il cambio di BoP che ha dato 11 cavalli in più ad Audi a partire da oggi devono aver fatto da ulteriore stimolo a Nasser Al-Attiyah. Il pilota di Toyota Gazoo Racing South Africa ha vinto anche la Tappa 5 della Dakar, la seconda ad anello partita e arrivata ad Ha'il, incrementando così il suo vantaggio sui diretti rivali nella classifica generale.

Il qatariota è stato perfetto lungo tutti i 373 chilometri cronometrati della prova, in una tappa fatta solo di sabbia e dune. Su questo fondo Nasser ha fatto la differenza, ma senza infliggere distacchi pesanti ai rivali.

Dietro di lui si sono piazzate le due Audi RS Q e-tron E2 dei due rivali più accreditati, ossia Carlos Sainz e Stéphane Peterhansel. Il madrileno, partito terzo nella prova di oggi, è stato autore di un buon recupero nella seconda parte che lo ha portato a guadagnare posizioni sino a risalire secondo.

Al traguardo Sainz ha pagato un ritardo di poco inferiore ai 2 minuti. 3 minuti e mezzo, invece, il ritardo di Peterhasel, che grazie al suo risultato e al conseguente quarto posto di Yazeed Al-Rajhi è riuscito a scavalcarlo nella classifica generale e a diventare il primo inseguitore di Al-Attiyah.

Dal canto suo Al-Rajhi continua a essere di gran lunga il miglior privato in gara sia nelle tappe che nella classifica generale. Il pilota del team Overdrive Racing ha preceduto la vettura gemella ma ufficiale di Henk Lategan - il sudafricano ha chiuso al quinto posto - e la Hilux del compagno di squadra brasiliano Lucas Moraes.

Proprio Moraes si conferma il miglior rookie in questa dase di gara, togliendosi lo sfizio, oggi, di mettersi alle spalle la GR Hilux ufficiale del sudafricano Giniel De Villiers, arrivato a poco più di un quarto d'ora di ritardo da Al-Attiyah nella tappa svolta oggi.

Sébastien Loeb, dopo la vittoria di tappa di ieri, è scivolato in ottava piazza di tappa dopo aver occupato la prima posizione per gran parte degli oltre 300 chilometri previsti per oggi. Il francese del team BRX si è fatto superare da Al-Attiyah e Sainz all'ultimo waipoint, per poi perdere altre 5 posizioni arrivato al traguardo. Ma cos'è successo? Il 9 volte iridato è stato autore di un incidente, con la Hunter del team Prodrive capottata su un lato nella sabbia.

Una volta rimessa sulle 4 ruote, Loeb e il suo navigatore Fabian Lurquin, hanno dovuto sostituire una ruota danneggiata, perdendo così 20 minuti che li hanno allontanati dalla lotta per la vittoria di tappa. Si tratta dell'ennesima giornata sfortunata per l'equipaggio transalpino di BRX, ormai troppo lontano dalle posizioni che contano per poter avere ambizioni di classifica.

Ottimo invece il recupero messo in piedi dal pilota del team X-Raid MINI, il polacco Jakub Przygonski, risalito dall'11esimo posto al nono proprio nel tratto finale della tappa, con questo che presentava solo dune.

Giornata sfortunata per il team BRX. Detto della gara di Loeb, c'è da prendere atto del ritiro di Orlando Terranova. Il pilota argentino, che anche in questa stagione occupava il ruolo di ufficiale con BRX, ha abbandonato la gara per dolori molto forti alla schiena derivanti da un brusco atterraggio avvenuto nel corso della Tappa 3 di 2 giorni fa.

Altra giornata difficile per il bravo francese Guerlain Chicherit. Dopo aver rotto una sospensione, aver capottato e rotto la trasmissione nella giornata di ieri mentre era intento a lottare per vincere la sua seconda tappa in questa Dakar, oggi è finito fuori dalla Top 10.

Lightweight Prototype: Quintero si riscatta. Guthrie crolla

Nella classe Lightweight Prototype i due grandi favoriti per la vittoria finale che nei giorni scorsi hanno incontrato diverse difficoltà si sono sfidati oggi per la vittoria di tappa, finita nelle mani di Seth Quintero.

Il pilota statunitense del team Red Bull Off-Road Junior ha battuto per pochi minuti Francisco Lopez Contardo (Red Bull Can-Am Factory Team). Quasi 5 i minuti fra loro, in una sfida che avrebbe potuto rappresentare la vera sfida per il vertice ma, per ora, così non è.

Austin Jones, compagno di squadra di Quintero, ha completato il podio di tappa precedendo i due piloti del GrallyTeam, il belga Guillaume De Mevius e il sudafricano Ebenhaezer Basson.

Cristina Gutierrez-Herrero, invece, si è dovuta accontentare del sesto posto, a 21 minuti da Quintero. Giornata da dimenticare per l'ormai ex leader della classifica generale, Mitchell Guthrie.

Lo statunitense, che corre per lo stesso team di Quintero e Jones, si è fermato al chilometro 165 della tappa odierna a causa di un guasto meccanico sul suo mezzo, perdendo oltre 3 ore dai migliori. A questo punto è lecito pensare che Guthrie sia ormai tagliato fuori per il successo e la lotta per il podio.

Grazie a questo inconveniente occorso a Guthrie, Guillaume De Mevius è il nuovo leader della classifica generale davanti ad Austin Jones e Seth Quintero. Se quest'ultimo ha oltre un'ora di ritardo, sebbene stia occupando la terza piazza nella generale, Jones è a soli 7 minuti dal belga.

Dakar 2023 - Auto - Classifica generale dopo la Tappa 5

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Al-Attiyah/Baumel Toyota GR Hilux T1+ 20h47'36” +0'10" 2 Peterhansel/Boulanger Audi RS Q e-tron E2 +22'36" 3 Al-Rajhi/von Zitzewitz Toyota GR Hilux T1+ +27'01" 4 Sainz/Cruz Audi RS Q e-tron E2 +34'52" 5 Lategan/Cummings Toyota GR Hilux T1+ +57'58" +20'00" 6 Moraes/Gottschalk Toyota GR Hilux T1+ +1h01'43" 7 De Villiers/Murphy Toyota GR Hilux T1+ +1h07'57" +4'00" 8 Ekstroem/Bergkvist Audi RS Q e-tron E2 +1h35'56" +15'00" 9 Prokop/Chytka Ford Raptor Cross Country +1h52'05" 10 Dumas/Delfino Toyota GR Hilux T1+ +1h52'10" +02'00"