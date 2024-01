Dakar | Brabec resta cauto, Branch deluso dai suoi "errori stupidi"

L'esito finale della Dakar 2024 si avvicina sempre di più e ci sono diversi piloti che potrebbero entrare nella storia nella categoria moto. Anche se tutto sembra propendere per Ricky Brabec, sia Ross Branch della Hero che il suo compagno di squadra Adrien van Beveren hanno buone possibilità di vincere il loro primo trofeo Touareg.

Nel caso dell'americano, sarebbe il secondo dopo quello del 2020, ma dopo esserci andato vicino in altre occasioni, spera che con il suo vantaggio di oltre dieci minuti non possa più essere arginato. Con la sua Honda, ha superato una decima prova speciale molto complessa, nella quale non sono mancate le sorprese, ma nella quale ha tenuto duro per fare "un ottimo lavoro" per avvicinarsi sempre di più a Yanbu, dove spera di certificare la sua vittoria.

Sul traguardo, dopo la sua prima vittoria di tappa, ha dichiarato: "Non so a cosa stesse giocando Ross (Branch) quando è ripartito un po' prima del suo tempo alla ripartenza dopo il rifornimento. In ogni caso, Adrien (van Beveren) ha fatto un ottimo lavoro e sono felice di essere arrivato al traguardo".

"Sono ancora al 100%", ha detto il corridore di San Bernardino una volta sceso dalla moto, in attesa di vedere cosa potrà fare nella prossima prova speciale, caratterizzata da rocce. "Domani sarà una tappa importante, con rocce, quindi cercherò di risparmiare le energie e di prendermela comoda prima dell'ultima tappa".

Da parte sua, il pilota del Botswana ha dato "tutto", ma alcuni errori hanno complicato la sua rimonta, facendogli perdere qualche minuto. Cosa che ha reso più complicata la possibilità di vincere il trofeo Touareg: "Ho dato tutto, ma ho fatto alcuni errori stupidi che mi hanno fatto perdere tempo. Mi sono divertito molto con Toby (Price) e Quinty (Pablo Quintanilla)".

"Ricky (Brabec) ha alzato il livello e sarà difficile raggiungerlo, ma domani la giornata sarà ancora lunga, quindi vedremo", ha spiegato Branch. "Nulla è deciso fino alla bandiera a scacchi, quindi continuerò a lottare e forse la fortuna sarà dalla mia parte. Le corse sono così, tutto può succedere".

Il terzo classificato Adrien van Beveren, che dovrebbe avere meno possibilità di conquistare la vittoria in quanto si trova a circa tredici minuti dal leader, ha dichiarato che il risultato della decima prova speciale è stato molto buono per il costruttore giapponese: "Ci avevano detto che la tappa sarebbe stata un po' meno dura di quella di ieri, ma ho i miei dubbi. Quest'anno la navigazione è molto impegnativa".

"È stato difficile e mi sono perso spesso. È stata una fortuna avere Ricky con me, ma alla fine ci siamo un po' persi e forse abbiamo perso un minuto", ha detto il francese. "Vedremo cosa succederà, ci sono ancora due giorni in cui rimanere concentrati. In ogni caso, arrivare primi con Ricky, avendo aperto così tanta pista, è un ottimo risultato, ma inizia ad essere dura fisicamente ed è lì che bisogna fare la differenza".