Dakar | Moto, Tappa 10: Brabec la spunta nella tripletta Honda

Non sarà game, set e match ma ci assomiglia molto, perché a due tappe dal termine la Honda sembra aver messo una seria ipoteca sulla Dakar 2024. La Casa giapponese ha infatti piazzato una strepitosa tripletta nella decima tappa, che prevedeva 371 km cronometrati in un anello intorno al bivacco di Al-Ula.

La firma poi è quella del leader della generale, lo statunitese Ricky Brabec, che ha atteso il momento più caldo della gara per centrare la sua prima affermazione di tappa. Un successo che è stato certificato solamente sul traguardo, in quanto reso possibile dai 2'25" di abbuoni che si è guadagnato aprendo la pista nella prima parte del percorso. E' grazie a questi, infatti, che è saltato davanti al compagno Nacho Cornejo per appena due secondi, negando al cileno il quarto centro in questa edizione.

A completare la tripletta c'è poi il francese Adrien van Beveren, che a sua volta ha potuto contare su addirittura 4'37" di abbuoni e quindi si è piazzato a soli 20" da Brabec. Il tutto mentre il loro principale antagonista Ross Branch si è piazzato solamente settimo a 3'45". Ad onor del vero, il pilota della Hero ha provato ad attaccare nella prima parte della speciale, comandando per i primi 138 km e presentandosi al km 307 con una manciata di secondi di ritardo su Brabec. Lui però non poteva contare su nessun tipo di abbuono e questo lo ha attardato quando è stato il momento di fare i conti sul traguardo.

Nella generale, dunque, il pilota del Botswana ora viaggia con 10'54" di ritardo nei confronti di Brabec. Un gap che lo tiene ancora in corsa, ma che ora complica abbastanza le cose, vista la forbice sempre molto ristretta che abbiamo visto tra i protagonisti della categoria moto in questa edizione. Senza contare che ora è letteralmente braccato dagli altri due portacolori della HRC, perché van Beveren è terzo a 11'46" e Cornejo quarto a 13'48".

Questa decima tappa ha regalato anche delle sorprese, ma una su tutte. Se un quarto tempo di giornate è lecito attenderselo da Daniel Sanders e dalla sua GasGas, lo è molto meno il quinto che è stato in grado di sfoderare l'indiano Harith Noah, che sul traguardo ha chiuso a 1'55" da Brabec, ma per lunghi tratti ha addirittura sognato l'impresa con la sua Sherco, visto che all'ultimo controllo al km 343 era lui a comandare la carovana.

La sensazione che ormai la lotta al vertice fosse riservata ai primi quattro è stata confermata ormai definitivamente, perché dal quinto posto in giù della generale i distacchi aumentano ad oltre mezz'ora. A completare la top 5 è sempre il vincitore della passata edizione Kevin Benavides, ancora primo tra gli alfieri della KTM, che però oggi non è riuscito a fare meglio dell'ottavo tempo a 4'31" e quindi nella generale si ritrova a 32'43". L'argentino ha incrementato il suo margine nei confronti del compagno di squadra Toby Price, oggi decimo di tappa, che lo segue in sesta posizione a 42'00".

A seguire poi le posizioni della generale sono molto delineate con l'Husqvarna del campione del mondo Luciano Benavides settima a 51'42", seguita da Sanders, che ha visto il suo gap sforare l'ora, nonostante oggi abbia pagato solo 47" su Brabec. La top 10 si completa poi con il veterano Stefan Svitko e con Martin Michek, con quest'ultimo che si è attardato solo nella parte finale della tappa, dopo averla addirittura condotta nei primissimi chilometri.

Quad: Andujar risponde a Giroud e riallunga

Continua il botta e risposta tra Manuel Andujar ed Alexandre Giroud nella gara riservata ai Quad. In questa decima tappa è arrivata infatti la replica dell'argentino, che sul traguardo finale ha preceduto di 2'38" il rivale francese. Questo vuol dire che ora nella generale il leader ha reincrementato il suo vantaggio, portandolo a 8'51" quando mancano solamente due tappe al termine. Un gap che però lascia ancora aperta la porta alla rimonta del vincitore delle ultime due edizioni della Dakar, che sicuramente non si arrenderà e vorrà provare a dare ancora la caccia al tris.

Anche nelle singole tappe, come nella generale, non c'è storia alle loro spalle. Il terzo classificato di oggi, che occupa la stessa posizione anche nella generale, ovvero lo slovacco Juraj Varga, ha chiuso a 16'17", ed il suo distacco complessivo ora ammonta a quasi tre ore e mezza. Però a sua volta ha circa due ore e mezza su Laisvydas Kancius, quarto sia nella tappa che nella generale.

Dakar 2024 | Classifica generale Moto dopo la Tappa 10