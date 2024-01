Dakar | Sainz: "Devo ringraziare Ekstroem. Mi ha dato le sue gomme"

La tappa 10 della Dakar 2024 è stata ricca di emozioni per via del duello tra Carlos Sainz e Sébastien Loeb. Il pilota spagnolo aveva poco più di venti minuti di vantaggio sul francese in classifica generale, anche se ha terminato i 371 chilometri di percorso cronometrato con circa tredici minuti di margine.

Sceso dalla sua Audi RS Q e-tron, con la quale ha subito fino a tre forature, ha assistito i media, tra cui Motorsport.com, e ha spiegato i dettagli di una giornata in cui ha avuto bisogno dell'aiuto del suo compagno di squadra, Mattias Ekstrom, per superare le zone rocciose. Lo svedese ha dato le sue gomme nuove allo spagnolo, ed è stato fermato al chilometro 248 dopo queste battute d'arresto della migliore classificata delle tre vetture tedesche.

Dopo un'altalena di tempi, dato che anche il suo rivale del Bahrain Raid Xtreme ha sofferto di forature, tutto si è risolto in una perdita di sette minuti rispetto all'inizio della giornata per Carlos Sainz: "È stata una tappa con molte rocce, molto più di quanto ci aspettassimo".

Photo by: Audi Communications Motorsport #204 Team Audi Sport Audi RS Q e-tron E2: Carlos Sainz Sr, Lucas Cruz

"Abbiamo visto che avevamo superato Loeb, e io andavo piano, senza prendere alcun tipo di rischio, eppure abbiamo forato tre volte", ha commentato lo spagnolo. "Abbiamo dovuto aspettare che Mattias [Ekstrom] ci desse le gomme per proseguire ... non sai cosa fare. Vai piano e buchi, vai veloce e buchi lo stesso, e alla fine non sai cosa fare".

"Immaginate di rimanere senza gomme e di bucare ancora una volta, siamo stati fermi a cercare di riparare, ma, impossibile", ha continuato il pilota dell'Audi, che ha insistito sul fatto di aver perso tempo ad aspettare che lo svedese venisse in suo soccorso sulla decima prova speciale del Rally Dakar 2024. "Abbiamo dovuto aspettare Mattias, che ci ha lasciato le sue gomme".

Quando gli è stato chiesto se pensava che la situazione sarebbe peggiorata, con altri minuti di distacco da Sébastien Loeb, ha risposto: "Sì, mi aspettavo di perdere più tempo perché c'è stato un momento in cui stavamo perdendo circa 16 minuti. Poi anche Loeb ha forato e alla fine della tappa siamo andati bene, attaccando, anche se c'era molta polvere".