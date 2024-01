Dakar | Come la giacca Sparco ha salvato diversi piloti

La Dakar è una gara spietata, e nemmeno i campioni del mondo sono risparmiati da tutte le cose e i problemi che accadono giorno dopo giorno. Uno di loro è Oriol Vidal, che guida Rokas Baciuska, con il quale si trova al quarto posto della classifica generale in una categoria così competitiva e nuova come quella dei Challenger, precedentemente nota come T3.

Anche se il duo spagnolo-lituano non si arrende dopo una "prima settimana piuttosto complicata", il copilota ha spiegato come è stato guidare il giovane talento nell'edizione 2024: "È stata una prima settimana piuttosto complicata per noi. Il Prologo è andato abbastanza bene e siamo partiti in una buona posizione, ma poi, nella prima tappa, abbiamo rotto un cuscinetto e una barra posteriore".

"Abbiamo pagato molto per questo errore, perché abbiamo perso molto tempo per la riparazione e poi, di notte, perché avevano ritardato la partenza a causa di un incidente, quindi siamo stati molto penalizzati per questo", ha assicurato il catalano, che vede la fiamma della "speranza" ancora accesa. "Speriamo di poter avanzare ancora un po' in classifica, e nella Dakar mai dire mai, quindi abbiamo la speranza viva fino alla fine".

Tuttavia, oltre alla velocità, nel motorsport è molto importante sentirsi protetti e sicuri, cosa fondamentale quando si è ai massimi livelli, quindi è necessario avere un materiale che soddisfi tutto ciò che è richiesto, e non solo sempre quando si è alla massima velocità, ma anche quando ci si prepara per la competizione.

E uno degli ottimi prodotti per poter eseguire senza problemi i percorsi, i collegamenti e anche le sezioni cronometrate come Oriol Vidal e Rokas Baciuska, è la giacca "Adventure" di Sparco, a cui si affidano i campioni del mondo. Il lavoro del pilota è quello che si nota di più quando si parla di risultati, ma in competizioni come il Rally Dakar, il ruolo del copilota può rendere vitale ogni piccolo dettaglio, quindi deve mantenersi in condizioni ottimali per svolgere il suo lavoro.

Uno che conosce bene questa posizione è Oriol Vidal, che dopo aver trascorso diversi anni nel paddock della WSBK, ha deciso di passare al ruolo di copilota per portare Rokas Baciuska al vertice della categoria T4 del Campionato del Mondo Rally-Raid. Il duo spagnolo-lituano ha vinto il titolo la scorsa stagione e il catalano non ha avuto altro che ammirazione per l'indumento approvato dalla FIA che lo ha servito così bene nelle sue gare.

"Sono molto soddisfatto del materiale Sparco che stiamo utilizzando. Personalmente, ciò che mi piace di più è la leggerezza, il prodotto è molto leggero se lo si confronta con altri marchi che ho usato, e si nota anche il comfort", ha detto il campione del mondo W2RC. "La giacca ci ha già salvato da molti problemi l'anno scorso. Abbiamo la giacca omologata, che ci permette di correre ad Ha'il e in tutte quelle zone dove farà freddo, e anche se è vero che abbiamo i vetri, i lati sono aperti e fa molto freddo, quindi è un salvavita. Senza la giacca Sparco, sei morto".

La stampa ha ottenuto il certificato 8856-2018 dalla federazione internazionale degli sport motoristici, grazie al materiale esterno impermeabile e alla fodera micropolare, soddisfacendo così i "più alti standard di sicurezza", oltre a garantire la possibilità per i team di personalizzarla con i propri colori e grafiche, proprio come avviene per le tute da gara.

L'idea è che la giacca serva a proteggere dalle basse temperature, come possono esserci nel Rally Dakar nonostante si svolga nel deserto dell'Arabia Saudita, con un tessuto ignifugo, che è legato a una membrana, anch'essa resistente al fuoco, con caratteristiche idrorepellenti e antivento.

"Lo consiglio al 100%, inoltre, se andassi al Rally Dakar con un SSV o un Challenger [rispettivamente ex T4 e T3], se non avessi una giacca Sparco, non verrei", ha commentato Oriol Vidal, che sta sviluppando la sua carriera insieme a Rokas Baciuska con l'obiettivo di raggiungere la categoria Ultimate e lottare per il trofeo Touareg.