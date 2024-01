Dakar | Auto, Tappa 10: svetta Chicherit. Loeb meglio di Sainz

Il team Overdrive Racing torna al successo alla Dakar 2024 vincendo la Tappa 10, ad anello, che ha visto la carovana partire e arrivare ad Al-Ula dopo 371 chilometri cronometrati e 241 di trasferimento.

A vincere la tappa è stato Guerlain Chicherit, dominatore sin dalle prime battute della prova odierna in cui i piloti della classe Auto hanno dovuto affrontare sterrato e sabbia sulla maggior parte del percorso.

Il pilota francese ha così riportato al successo il team Overdrive a qualche giorno dal ritiro di Yazeed Al Rajhi. Il principe saudita, sino alla prima parte della Tappa di 48 Ore, era addirittura in testa alla classifica generale, ma l'incidente occorso dopo pochi chilometri lo ha messo fuori causa.

Chicherit ha vinto la tappa con quasi 6 minuti di vantaggio nei confronti di Brian Baragwanath. Il pilota sudafricano del team Century Racing Factory ha finalmente firmato una tappa di spessore dopo una prima settimana ben al di sotto delle aspettative.

Ma la lotta per il secondo posto è stata deciso però da una penalità di 2 minuti inflitta a fine tappa all'equipaggio italiano del team Ovedrive Racing formato da Eugenio Amos e Paolo Ceci. I due azzurri hanno concluso la tappa al secondo posto, ma la penalità e il successivo arrivo di Benediktas Vanagas li ha fatti retrocedere sino al quarto.

Nulla però toglie alla loro ottima prestazione, senza contare l'abilità nel mettersi alle spalle equipaggi di alto lignaggio. La Top 5 è stata completata da un ottimo Romain Dumas, primo pilota del team Rebellion Racing, davanti al secondo pilota ufficiale del team Century Racing, ovvero Mathieu Serradori. Il francese continua nella sua scalata dopo aver già recuperato un paio di posizioni nella classifica generale ed essere ampiamente in lotta per la Top 5.

La prima Hunter Prodrive al traguardo della tappa di oggi è a sorpresa quella dell'equipaggio tutto brasiliano formato da Cristian Baumgart e Alberto Andreotti (X Raid). I due hanno preceduto la Toyota GR Hilux di Juan Cruz Jacopini, tornato ad alti livelli dopo un buon avvio di gara e una parte centrale molto meno positiva.

Martin Prokop chiude nono con la Ford Raptor del team Orlen Jipocar davanti a Giullaume De Mevius. Il belga del team Overdrive Racing completa la Top 10 ed è saldamente al quarto posto della classifica generale.

In una giornata dove i primi posti di tappa sono finiti nelle mani di piloti sì forti, ma comprimari per quanto riguarda la classifica, la lotta per la vittoria finale della Dakar si è consumata ben al di fuori dalla Top 10. Sébastien Loeb e Carlos Sainz non sono andati oltre il 14esimo e il 16esimo tempo, frenati entrambi da problemi alle rispettive vetture che hanno virtualmente cambiato in modo radicale la classifica generale e poi l'hanno risistemata parzialmente.

Loeb ha avuto un problema sulla sua Hunter durante il trasferimento tra il bivacco e la partenza della tappa, entrando in prova in extremis. A quel punto Sainz sembrava poter controllare agilmente il rivale sino a quanto non è stato costretto a fermarsi a causa di un problema sulla sua Audi RS Q e-tron.

Il madrileno è stato aiutato dai suoi angeli custodi, dai due compagni di squadra Mattias Ekstroem e Stéphane Peterhansel (oggi 13esimo di tappa), i quali sono intervenuti e hanno aiutato Carlos a ripartire. A quel punto Loeb si è trovato con 15 minuti recuperati sui 20 che aveva di ritardo dall'iberico, ma a sua volta si è dovuto fermare per sistemare un altro problema sulla sua vettura.

In questo modo, arrivati sul traguardo, Sainz è rimasto in testa alla classifica generale con un vantaggio di poco superiore ai 13 minuti (13'22", per la precisione) quando mancano ancora 2 tappe al termine della 46esima edizione della Dakar. Terzo posto per Lucas Moraes con la prima Toyota GR Hilux T1U ufficiale, ma con oltre un'ora di ritardo dal leader.

Il brasiliano è seguito come un'ombra da Guillaume De Mevius, sempre più vicino al gradino più basso del podio. Tra i due, ora, ci sono 25 minuti in favore del sudamericano. Giniel De Villiers, quinto assoluto sino a ieri, oggi è stato autore di una tappa complicata ed è sceso in ottava posizione nella generale, lasciando la sua posizione a Guerlain Chicherit, il vincitore della tappa di oggi.

Mathieu Serradori continua a essere il miglior pilota del team Century Racing Factory occupando la sesta piazza, ma trovandosi staccato di appena 1 minuto dalla Top 5. La lotta è aperta. Torna in lotta anche Martin Prokop, addirittura settimo davanti al già citato De Villiers. Guy David Botterill è nono con la terza Hilux ufficiale nelle prime 10 posizioni, Top 10 che è completata dalla Toyota privata gestita dal team Baltics di Benediktas Vanagas.

