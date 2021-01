Dakar, Camion, Tappa 5: spunta Karginov, Macik cede

Ci sono volute un prologo e cinque tappe prima di rivedere Andrey Karginov tornare al successo in una speciale della Dakar. Il russo aveva già rialzato la testa ieri con un secondo posto alle spalle di Dmitry Sotnikov, il leader della corsa riservata ai camion, ma oggi nella speciale Riyadh-Al Qaisumah di 456 km è stato perfetto nella strategia di gara predisposta dallo zar Nikolaiev, il tattico, braccio destro di Wladimir Chagin.

Karginov è stato mandato all’attacco come una lepre e ha condotto nelle prime battute, finché per un piccolo problema di navigazione aveva perso quasi 9 minuti al km 43, per poi recuperare brillantemente fino a tornare al comando del gruppo dei bisonti della strada intorno al 300esimo km. L’armata Kamaz ha mandato allo sbaraglio il quarto 43509 in classifica per costringere Martin Macik a uscire allo scoperto con il suo Iveco Powerstar della Big Shock Racing, dopo giorni nei quali, invece, era sempre rimasto al coperto proprio per evitare guai.

La tattica ha funzionato perfettamente perché il giallo “Charles”, come è soprannominato il camion Iveco, ha lasciato quasi mezz’ora negli ultimi chilometri, dopo essere stato a lungo in testa alla frazione cronometrata. Martin ha chiuso la speciale al decimo posto e, anziché rosicchiare del distacco da Sotnikov, ha dovuto cedere la seconda piazza ad Anton Shalibov, altro uomo di punta dei russi, scivolando al terzo posto con un distacco di oltre 51 minuti.

È indubbio che il team di Naberezhnye Chelny non perde un colpo: Karginov si è aggiudicato la 16esima speciale alla Dakar, mentre Sotnikov incrementa il suo vantaggio in testa alla gara, seguito dal compagno di squadra Shalibov.

Solo Mardeev, quarto asso del poker del team Master, ha dovuto cedere la quarta posizione ad Ales Loprais e al suo camion Praga, ma il mezzo ceco è davanti di soli 26 secondi e, siamo certi che anche Airat avrà modo di rifarsi nelle prossime tappe.

Demolito ieri Siarhei Viazovich con il MAZ di punta della squadra bielorussa, è toccato oggi a Macik subire la veemenza dell’armata russa. L’onore di Minsk è stato salvato da Aliaksei Vishneuski con il MAZ 6440RR che è riuscito a inserirsi brillantemente fra Karginov e Sotnikov, conquistando un altro secondo posto a 2’42”: il 28enne della MAZ-SportAuto è ormai maturo per ambire al primo successo parziale. Intanto si è portato al settimo posto dell’assoluta dopo che era uscito dalla top 10 nei giorni scorsi.

Vishneuski si trova nella morsa di due Tatra Buggyra: Ignacio Casale resiste in sesta piazza anche se ha pagato venti minuti per una foratura, mentre Martin Soltys è ottavo. Van Den Brink con il Renault Truck C460 deve guardarsi dal Kamaz di Karginov che è staccato di appena sette minuti.

La classifica generale

5. Tappa (Riyadh-Al Qaisumah)

speciale: 456 km; trasferimento: 206 km; totale: 662 km