Dakar | Camion, Tappa 8: tocca a Van den Brink , Macik controlla

Non era difficile prevederlo che sarebbe arrivata presto la giornata di gloria per Mitchel Van den Brink. L’olandese con l’Iveco Powerstar dell’Eurol Rallysport si è aggiudicato l’ottava tappa della Dakar riservata ai camion.

Il 21enne arancione coglie il secondo successo in carriera, dopo quello dello scorso anno che ne aveva fatto il più giovane vincitore nei mezzi pesanti, e scavalca al secondo posto assoluto Ales Loprais che ha concluso la speciale al terzo posto con un distacco di 13’45”. Il ceco con il Praga ha dovuto cedere la piazza d’onore, anche se il divario che lo separa dal Van den Brink è di un paio di minuti, per cui la partita resta apertissima.

Martin Macik, leader indiscusso fra i bisonti della strada con 1.50’ di vantaggio, si è limitato a controllare l’andamento della tappa senza cercare forzature che potessero condizionare la sua supremazia con l’Iveco Powerstar della MM Technology. Il ceco non ha cercato il rush finale come ieri e, forse, ha preferito colmare la sete di vittoria del baby Mitchel, molto competitivo in questa seconda parte del rally marathon.

Anche la speciale di oggi che ha portato la comitiva ad Hail (il tratto cronometrato è stato interrotto da un trasferimento in mezzo su asfalto) ha confermato il dominio Iveco con cinque mezzi italiani nelle prime sei piazze, con il solo Praga di Loprais a rompere un’egemonia indiscutibile. In quarta piazza troviamo Janus Van Kasteren con il Powerstar dell’MM Machinery team De Rooy FPT: l’olandese, che ha condotto la prima parte del raid, prima di patire le difficoltà nell’Empty Quarter, ha dimostrato di aver superato un’altra giornata nera come quella di ieri: Janus, infatti, ha accusato dei problemi alla trasmissione che hanno limitato la potenza nel salire sulle dune e, soprattutto, hanno causato fastidiose vibrazioni che hanno fatto allentare anche i bulloni delle ruote che l’equipaggio ha dovuto serrare più volte.

Il team di De Rooy al bivacco è riuscito a ripristinare il mezzo e oggi Van Kasteren ha chiuso a meno di un quarto d’ora da Van der Brink, precedendo Vick Versteijnen che si sta abituando a stare nelle posizioni che contano e un po’ alla volta è risalito fino alla quinta posizione assoluta.

Lo stesso discorso di Van Kasteren può valere per Michiel Becx: l’olandese ieri ha patito prima il cedimento del servosterzo e poi la rottura del parabrezza che ha costretto l’equipaggio dell’Iveco a mangiare una quantità incredibile di sabbia, concludendo la tappa a notte fonda avendo dovuto ridurre sensibilmente l’andatura.

Dakar 2024 - Classifica generale Camion

Tappa 8: Al Duwadimi - Hail

Speciale: 458 km; Trasferimento: 220; Totale: 678 km