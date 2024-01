Dakar | Loeb: "Ecco cosa mi ha fatto perdere da Sainz"

La lotta per la vittoria nella categoria auto della Dakar 2024 si sta infiammando, con due grandi campioni che si contendono il trofeo Touareg. Si tratta di Carlos Sainz e Sébastien Loeb, che sono a meno di 25 minuti di distanza nella classifica generale e, a quattro giorni dal traguardo di Yanbu, nulla è stato deciso.

Tuttavia, un problema di navigazione del francese ha fatto sì che lo spagnolo gli sottraesse minuti preziosi, anche se tutto sembrava essere a suo favore se si guarda ai record cronometrici. Il pilota del Bahrain Raid Xtreme era in testa all'ottava tappa della gara, ma dopo il suo errore si è dovuto accontentare del decimo posto, e non potrà contare sull'aiuto di Nasser Al Attiyah, che ha abbandonato per la rottura del motore.

"È stata una giornata difficile per noi, non come ci aspettavamo", ha dichiarato il francese. "Abbiamo spinto molto per tutta la tappa, il ritmo era buono, ma abbiamo perso tempo alla ricerca di un waypoint, circa dieci minuti, così Carlos [Sainz] è riuscito a recuperare sei minuti, ed è quello che è. Non è quello che volevamo fare, ma alla fine è la vita, è la Dakar".

Photo by: A.S.O. #203 Bahrain Raid Xtreme Prodrive Hunter: Sebastien Loeb, Fabian Lurquin

"Abbiamo dovuto cambiare rotta per cercare di trovarlo, non l'abbiamo visto e siamo dovuti tornare indietro di cinque chilometri per trovare il punto di partenza", ha detto Sébastien Loeb. "Abbiamo più o meno perso quello che abbiamo guadagnato ieri. È sempre difficile per le auto alla Dakar, quindi prendo le cose un giorno alla volta... sperando che le cose vadano bene il giorno dopo".

Ora il francese dovrà partire per la nona prova speciale, 417 chilometri cronometrati in direzione di Al-Ula, dove vuole recuperare tempo sullo spagnolo per gli ultimi giorni della gara più dura del mondo, che non è mai riuscito a vincere, nonostante sia il sesto pilota della storia con il maggior numero di tappe vinte, con 26.