Dakar | Auto, Tappa 8: svetta Ekstroem. Sainz stacca Loeb

Audi ancora sugli scudi anche nella seconda settimana della Dakar 2024. Il team di Ingolstadt ha firmato oggi una grande doppietta nella tappa che ha portato la carovana da Al Duwadimi a Ha'il con 458 chilometri cronometrati.

A vincere la tappa è stato Mattias Ekstroem, bravo a precedere il compagno di squadra Stéphane Peterhansel di poco meno di 4 minuti sul traguardo. Entrambi i piloti di Audi Sport sono tagliati fuori dalla lotta per il podio e le posizioni che contano in questa 46esima edizione del rally raid, ma hanno comunque il compito di provare a vincere le tappe e, se necessario, aiutare Sainz nel portare a casa la vittoria finale.

Entrambi, oggi, sono riusciti nell'intento del team, dominando la tappa nella fase più importante, l'ultima, approfittando di un crollo di Sébastien Loeb. Il transalpino del team Bahrain Raid Xtreme ha condotto la tappa per tre quarti. Al penultimo settore, però, il 9 volte iridato ha iniziato a perdere terreno e minuti preziosi, finendo decimo una volta tagliato il traguardo.

Di questa situazione ne ha approfittato Carlos Sainz, ottimo quarto di tappa e ora sempre più primo nella classifica generale. Ieri Loeb era riuscito a riportare il suo svantaggio sotto i 20 minuti - per la precisione a 19 - ma oggi questo è risalito a 25 minuti quando mancano 4 tappe al termine delle ostilità.

Dietro a Ekstroem e Peterhansel c'è Guerlain Chicherit, bravo a firmare il terzo posto al volante della prima Toyota GR Hilux T1+ privata, gestita dal team Overdrive. Il francese, nella parte centrale di questa Dakar, ha fatto vedere cose interessanti grazie a una serie di risultati di tappa che lo hanno sempre visto tra i protagonisti. Un plauso deve andare anche al team Ovedrive Racing, che prima dello sfortunato ritiro di Yazeed Al Rajhi era addirittura primo proprio grazie alle prestazioni del principe saudita.

Carlos Sainz si è limitato a non prendere rischi inutili pur firmando una tappa rapida, che lo ha visto concludere al quarto posto davanti alla Toyota GR Hilux ufficiale diu Seth Quintero e Dennis Zenz. Lo statunitense del team Toyota Gazoo Racing ha completato la Top 5 davanti a Guillaume De Mevius, secondo pilota Ovedrive Racing tra i primi 6, e al compagno di squadra Lucas Moraes, settimo.

Si rivede in Top 10 Romain Dumas (Rebellion Racing), con Giniel De Villiers che ha preceduto Sébastien Loeb (BRX Prodrive). Per Loeb è stata una giornata ancora più difficile perché ha dovuto prendere atto del ritiro di Nasser Al-Attiyah. Il qatariota, vincitore delle ultime 2 edizioni della Dakar, si è fermato in prova a causa della rottura del motore della sua Hunter.

Ciò significa che non potrà contare sul migliore degli alleati per provare la rimonta su Sainz e l'Audi RS Q e-tron. L'alsaziano aveva fatto sapere nella giornata di ieri di non voler usufruire dell'aiuto di Al-Attiyah, confidando nelle sue capacità di guida. Dopo quanto accaduto oggi, però, sarà costretto a farlo per forza, mentre Sainz potrà godere dell'eventuale aiuto di Ekstroem e Peterhansel, entrambi ancora in gara.

Per quanto riguarda la classifica generale, Carlos Sainz comanda la gara con un vantaggio pari a 25 minuti di vantaggio su Sébastien Loeb (24'47") e oltre un'ora sul primo pilota di Toyota Gazoo Racing, Lucas Moraes. Guillaume De Mevius è il primo pilota tra i privati con la Hilux del team Overdrive Racing, mentre la Top 5 è completata da Giniel De Villiers (Toyota Gazoo Racing).

Guerlain Chicherit continua a scalare posizioni e ora è sesto assoluto, ad appena 11 minuti dalla Top 5. Se dovesse continuare con questo ritmo, potrebbe pensare di lottare per il quinto, e forse anche per il quarto posto da qui al termine dell'evento. Buon settimo posto per Martin Prokop con la Ford Raptor T1+ del team Jipocar Orlen, mentre Mathieu Serradori, oggi in difficoltà, è ottavo con la prima Century CR7-T ufficiale. Chiudono la Top 10 Guy David Botterill, pilota ufficiale Toyota, e Benediktas Vanagas, che difende i colori del team Toyota Gazoo Racing Baltics.

Dakar 2024 - Auto - Classifica generale dopo la Tappa 8